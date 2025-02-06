美國務院：美政府船隻可免費通行巴拿馬運河

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美國政府船隻現在可以免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）。

綜合法新社和路透社報導，國務院在社群平台X發文說：「巴拿馬政府已同意不再向通過巴拿馬運河的美國政府船隻收取費用。」

國務院說，這項協議每年將為美國政府省下數以百萬計美元。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）並未立即回應置評要求。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日在訪問中美洲期間，會見巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）。他說，巴拿馬在當天的會談中做出讓步。

盧比歐表示，他告訴巴拿馬，美國能保護這條重要運河，卻又因使用這條航道而被收取費用，這不公平。

美國總統川普指控巴拿馬對使用這條航道的商船收取過高費用，使這個中美洲國家成為美國政府關注的焦點。

川普上個月矢言，若巴拿馬無法確保運河的「安全、有效率和可靠運作」，「我們將要求巴拿馬將運河完全歸還給我們，且不容置疑」。

穆里諾則排除與川普就巴拿馬運河控制權進行談判的可能，同時否認中國干涉運河運作。

自川普去年11月贏得美國大選以來，他一直拒絕排除使用武力強取巴拿馬運河的可能性；美國有40%的貨櫃運輸需經過這條運河。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普和盧比歐抱怨中國對包括運河兩岸港口的投資，稱北京可能會在危機中關閉這條通往美國的水路。

巴拿馬強烈否認川普一再指控中國在巴拿馬運河運作上扮演要角的說法。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140206