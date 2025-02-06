加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交2/91
首頁 / 國際

美國務院：美政府船隻可免費通行巴拿馬運河

2025/2/6 10:46（2/6 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透社）
一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美國政府船隻現在可以免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）。

綜合法新社和路透社報導，國務院在社群平台X發文說：「巴拿馬政府已同意不再向通過巴拿馬運河的美國政府船隻收取費用。」

國務院說，這項協議每年將為美國政府省下數以百萬計美元。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）並未立即回應置評要求。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日在訪問中美洲期間，會見巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）。他說，巴拿馬在當天的會談中做出讓步。

盧比歐表示，他告訴巴拿馬，美國能保護這條重要運河，卻又因使用這條航道而被收取費用，這不公平。

美國總統川普指控巴拿馬對使用這條航道的商船收取過高費用，使這個中美洲國家成為美國政府關注的焦點。

川普上個月矢言，若巴拿馬無法確保運河的「安全、有效率和可靠運作」，「我們將要求巴拿馬將運河完全歸還給我們，且不容置疑」。

穆里諾則排除與川普就巴拿馬運河控制權進行談判的可能，同時否認中國干涉運河運作。

自川普去年11月贏得美國大選以來，他一直拒絕排除使用武力強取巴拿馬運河的可能性；美國有40%的貨櫃運輸需經過這條運河。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普和盧比歐抱怨中國對包括運河兩岸港口的投資，稱北京可能會在危機中關閉這條通往美國的水路。

巴拿馬強烈否認川普一再指控中國在巴拿馬運河運作上扮演要角的說法。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140206

#川普
#中國
#巴拿馬
#美國
#美國國務院
#盧比歐
#穆里諾
#巴拿馬運河
#川普外交
巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，總長82公里，最大長度366公尺，最大寬度49公尺。每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易運量5%，美國與中國是最主要使用者。（中央社製圖）
巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，總長82公里，最大長度366公尺，最大寬度49公尺。每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易運量5%，美國與中國是最主要使用者。（中央社製圖）
延伸閱讀
美國務卿示警：中國恐在衝突中關閉巴拿馬運河川普威脅奏效？傳巴拿馬考慮取消香港公司港口合約和中國劃清界線 巴拿馬總統宣布將退出一帶一路
川普
南華早報：盧沙野任中國政府歐洲事務特別代表川普接管加薩計畫挨轟 聯合國警告：勿種族清洗
穆里諾
中國對美發起攻勢 駐巴拿馬大使撰文批判美國威脅美國務卿見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白宮：川普未承諾派兵進駐加薩 但不排除可能性
18
更多編輯台推薦新聞：