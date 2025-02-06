美國務卿盧比歐拒出席G20 批南非推「反美」議程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖多明哥5日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天指控20國集團（G20）主辦國南非政府推動「反美」議程，宣布不出席本月在南非舉行的G20外長會議。

法新社報導，南非政府為改正過去種族隔離時期延續至今的不平等現象，正著手推動土地改革政策，美國總統川普2日抨擊這項政策，並稱南非「沒收」土地和「非常惡劣對待某些階級的人民」。

盧比歐在社群平台X上發文，宣布他將抵制本月20日至21日在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20外長會議。

盧比歐表示：「南非正在做非常差勁的事，即沒收私人財產，並利用G20來推廣『團結、平等與可持續性』，換句話說，就是『多元、公平及包容』（DEI）和氣候變遷。」

川普自1月重返白宮後，便猛烈抨擊DEI計畫。

盧比歐說：「我的職責是促進美國國家利益，而不是浪費納稅人的錢或縱容反美主義。」

作為全球最大經濟體的美國若缺席，將對G20造成重大衝擊，因為G20設立的目的就是為了代表全球主要經濟體。

透過 Google News 追蹤中央社

川普政府正設法透過外交手段解決俄烏戰爭之際，這場會議本可為盧比歐提供首次與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面的機會。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）本週稍早駁斥川普稱南非「沒收」土地的指控，並表示他已準備好向川普說明土地改革政策；拉瑪佛沙昨天和川普的親密盟友、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）通話，對川普散布「假訊息」表達關切。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1140206