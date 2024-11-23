G20峰會結束 巴西主辦COP30面臨更艱鉅任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）20國集團（G20）在里約熱內盧領袖峰會上達成共識宣言，提及向超級富豪徵稅的重要性，但做出的承諾不足以應對氣候危機，預示2025年巴西主辦COP30將面臨更艱鉅任務。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）表示，當全世界都在努力防止地球平均溫度過度上升時，G20也就減少導致全球變暖的氣體排放以及應對氣候危機的資金來源進行談判，這兩個問題直接影響各國的經濟和財政。

G20在氣候議程中做出的承諾未能達到應對全球變暖所需的條件，預示巴西在2025年主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），將面臨更大困難。

史圖恩克指出，即使各國政府對談判感興趣，在氣候議程上構建共識也已經很困難，隨著美國前總統、共和黨川普（Donald Trump）勝出，這一挑戰變得更加嚴峻。

川普是反對多邊努力減少全球變暖的一方，2017年他首度執政時，曾率領美國退出「巴黎協定」，協定目標是透過減少碳排，防止地球升溫超過1.5℃到2℃。

雖然2020年拜登（Joe Biden）勝選後帶領美國重新加入「巴黎協定」，但預料川普可能在明年上任後再次退出；在競選期間，川普一再表示氣候變化是一個「騙局」，並承諾擴大石油勘探。

史圖恩克表示，不看好COP30，而明年由南非擔任輪值主席國的G20峰會，也不太可能達成協定，如同川普第一任期，G20峰會最終共識宣言對美國在氣候議程的分歧持保留態度。

巴西非政府組織氣候觀察站執行秘書阿斯特里尼（Márcio Astrini）表示，各界原本寄望G20，能在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）做出貢獻，這個期望並未實現。

G20領袖在里約熱內盧發布的聲明不足以打破COP29的談判僵局，還有待指出集團國家願意提供多少資金以及將使用哪些機制。如果G20有明確的方向，COP29的氣氛就會改變。

G20的聲明承認氣候的緊迫性，但沒有確定減少溫室氣體排放的最後期限或共同目標，以及為旨在能源轉型的行動提供多少資金。

阿斯特里尼還評估說，川普重返白宮，也可能影響各國政府、機構、企業和公民對COP30的參與，川普主義者可能缺席，或是出席但搗亂談判進程。（編輯：陳承功）1131123