傳美財長將缺席南非G20會議 臆測與川蒲會有關

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（中央社邁阿密/柏林19日綜合外電報導）3名知情人士向路透社透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將缺席下週在南非開普敦（Cape Town）舉行的20國集團（G20）財長與央行總裁會議。

由於美國經常在金融和貨幣政策事務上，在20國集團的協議中發揮主導作用，使得美國財長缺席世界最大經濟體財長定期會議的決定顯得頗不尋常。

其中一名消息人士告訴路透社說，20國集團成員國已獲悉貝森特決定不出席會議的消息。另一名消息人士表示，貝森特無法出席，是因為他「有與總統一起的要務在身」。

目前尚不清楚這些職責是否與川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的峰會有關。這場峰會受到美俄兩國關注。

川普昨天告訴媒體，他仍「可能」與蒲亭見面，以討論要在本月底前結束烏克蘭戰爭。克里姆林宮今天稍早也表達相同希望，但說可能會稍後才見面。

「紐約時報」率先報導貝森特打算缺席G20財長會議。而白宮和美國財政部並未回覆路透社置評要求。

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此外，美國財政部在聲明中表示，財長貝森特今天會晤了匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto），討論兩國的經濟和國安優先事項。

美國財政部在會議紀錄中表示：「部長貝森特強調，值此歐洲重要時刻，美匈關係以及雙方持續協調至關重要。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140220