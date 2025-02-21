G20外長會 美盟邦挺烏但川普作法獲中國支持

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（中央社北京21日綜合外電報導）中國於南非所舉行G20外長會議上，支持美國總統川普盼與俄國達成終止俄烏戰爭協議的作法。然而在會中，美國的盟邦團結支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

路透社報導，川普上任不到一個月就顛覆美國的俄烏戰爭立場。他打破過去3年西方孤立莫斯科的作法，改採直接與俄羅斯總統蒲亭通電話，美俄高層商討止戰時還將烏克蘭排除在外。

川普19日批澤倫斯基為「獨裁者」，導致澳洲、德國、英國等20國集團（G20）內的盟國成員紛紛聲明力挺澤倫斯基。

根據中國外交部的聲明，中國外長王毅在約翰尼斯堡的G20外長會議告訴與會各國外長，中方支持一切致力於和平的努力，「包括最近美俄達成的共識」。

他並說中方願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

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北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建說：「中國大致上樂見美俄關係和緩、烏克蘭危機轉為政治解決，但會密切關注談判方向和美俄融冰走向。」

崔洪建說：「如果中國參與調解，將可減少美國藉緩和與俄關係之便來損害中國利益的風險。」也說明王毅所謂應參與談判的「所有當事方與利益攸關方」，指的不僅是烏克蘭和歐洲，也包含中國和「全球南方」國家。（實習編譯：陳碧嬅/核稿：陳亦偉）1140221