本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
G20
新聞專題
G201/111
首頁 / 國際

普拉伯沃會馬克宏 談購買飆風戰機及潛艦合作

2024/11/20 19:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達20日專電）印尼總統普拉伯沃參加20國集團巴西峰會期間，與法國總統馬克宏會面，雙方對於國防和經濟合作進行談話。印尼官員表示，兩人談及採購飆風戰機計畫和潛艦合作等議題。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）於20國集團（G20）巴西峰會與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）見面。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，馬克宏讚許印尼採購軍備的計畫，其中包括購置飆風（Rafale）戰機。

印尼已與法國簽約購買42架飆風戰鬥機。

艾朗嘉指出，雙方也提到潛艦合作，但並未透露印尼和法國在配備上合作的細節。

報導指出，印尼已指定法國海軍船舶集團（Naval Group）在印尼建造2艘鮋魚級（Scorpene）潛艦。另外，海軍船舶集團也將透過技術轉移，協助印尼國有造船廠PAL在印尼建造潛艦。

艾朗嘉補充說，普拉伯沃與馬克宏也談到經濟合作，並指出，兩國最近舉行雙邊商業論壇，並促成了雙方合作，其中包括能源領域。（編輯：張芷瑄）1131120

馬克宏
馬克宏會習近平敦促施壓俄國 表明數月內將再訪中法農民抗議南方共同市場協定 馬克宏反對歐盟簽署
普拉伯沃
印尼與中國簽海事協議惹議 官員忙解釋、學者不埋單黃仁勳赴雅加達演講 印尼總統普拉伯沃致電歡迎
G20
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
阿根廷總統米雷伊G20會習近平 外交立場受矚
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：