阿根廷總統米雷伊G20會習近平 外交立場受矚

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯20日專電）阿根廷總統米雷伊19日在巴西20國集團（G20）領袖峰會上與中國國家主席習近平雙邊會談，並首次同框合影引熱議；阿根廷媒體關注米雷伊的外交立場從選舉期間的批判轉向合作。

競選阿根廷總統時，米雷伊（Javier Milei）曾公開批評中國「共產黨體制」，強調絕不與共產黨合作。但面對阿根廷經濟困境，外界觀察調整立場，優先聚焦經濟合作，為國內困境尋求解方。

雙邊會談聚焦阿根廷的經濟問題，尋求延長貨幣互換協議，為阿根廷緩解外匯壓力。此外，雙方就擴大阿根廷農產品出口及推進聖克魯斯省水壩復工等基礎設施合作達成共識。

根據阿根廷國家統計局（INDEC）數據，目前兩國貿易逆差達18.97億美元（約新台幣621億元），中國雖占阿根廷出口8.8%，但進口高達17.1%，貿易平衡問題亟待解決。

國家報（La Nacion）指出米雷伊與習近平的會談逾30分鐘，超出預期，雙方展現合作意願。習近平主動邀請米雷伊拜訪中國，表達積極態度。

然而，米雷伊與中國的互動也引起美國關注。美方擔憂中國在拉美的基礎設施投資可能削弱地緣影響力。未來，米雷伊如何平衡美中關係，成為外交策略的核心挑戰。

阿根廷媒體形容米雷伊與習近平的合影是「最不可思議的畫面」。評論指出，這次會晤顯示出米雷伊逐漸向現實妥協的靈活務實外交風格。（編輯：唐佩君）1111120