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巴西總統魯拉2025訪日 疫後首位赴日國是訪問領袖

2024/11/20 11:59
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本首相石破茂19日在里約熱內盧參與二十國集團（G20）峰會之際，與巴西總統魯拉進行場邊會談，敲定魯拉2025年正式訪問日本，時間點可能落在明年3月。

日本「朝日新聞」報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行之後，首位前往日本進行國是訪問的領袖。日本最近一次招待國是訪問的元首為2019年5月來訪的時任美國總統川普。

日本「時事通信社」報導，日本正在協調邀請魯拉明年3月以國賓身分造訪。

石破茂在這場為時約40分鐘的會談中強調，「明年適逢兩國建交130週年，希望能進一步鞏固關係」。他也指出，「投資貿易關係的潛力相當大，日本企業也相當關心資源、生物燃料等事宜」，表明希望強化經濟領域的合作。

魯拉則表示，「巴西的日裔社群對於巴西的發展貢獻卓著」，表示相當期待日本企業的投資。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131120

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