本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波羅的海2海底電纜遭切斷 金融時報：瑞典追查中國船隻
首頁 / 兩岸
G20
新聞專題
G201/107
首頁 / 兩岸

習近平與蕭茲馬克宏會談 三人均提及貿易爭端

2024/11/20 09:35（11/20 09:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京19日電）新華社報導，中國國家主席習近平昨天先後會見德國總理蕭茲及法國總統馬克宏，三人都提及貿易爭端。習近平向蕭茲說，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。

根據這項報導，蕭茲（Olaf Scholz）向習近平表示，希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力；馬克宏（Emmanuel Macron）則說，法方願與中方妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展。

報導指出，習近平向蕭茲說，中方願與德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑒。中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機遇。中方視德國為推進中國式現代化的重要合作伙伴，將繼續為德國企業提供廣闊市場機遇。

習近平又說，中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於與歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。

根據報導，蕭茲向習近平說，德方希望與中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本著平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦成長和共同繁榮作出貢獻。

報導指出，習近平向馬克宏說，中法都是「獨立、成熟、有擔當的大國」，兩國關係具有獨特的戰略價值和全球意義。雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭。

習近平又說，中方願與法方繼續密切高層交往，持續深化文化、教育、地方、青年等人文領域交流合作，促進中法民心相通。希望雙方用好高級別經濟財金對話、經貿混委會等機制，深挖合作潛力，加強優勢互補，妥善解決分歧，實現互利共贏。

根據報導，馬克宏向習近平說，法方願與中方認真落實兩國元首達成的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，賡續傳統友誼，打造「新型國與國關係」。法國堅持戰略自主，願秉持相互尊重精神與中方開展對話合作，並加強應對氣候變化、人工智慧（AI）全球治理等領域合作。（編輯：廖文綺）1131120

#中國
#中方
#法國
#馬克宏
#習近平
#德國
#歐洲
#新華社
#蕭茲
延伸閱讀
馬克宏會習近平敦促施壓俄國 表明數月內將再訪中
習近平
蕭茲G20峰會場邊見習近平 稱沒人應該害怕鄰居中印外長會面 王毅：爭取盡快恢復直航互派記者
蕭茲
德駐俄大使：現仍無法與蒲亭進行任何停火談判德總理蕭茲與蒲亭通話敦促撤軍 烏克蘭不領情

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬克宏會習近平敦促施壓俄國 表明數月內將再訪中
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：