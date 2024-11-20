習近平與蕭茲馬克宏會談 三人均提及貿易爭端

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京19日電）新華社報導，中國國家主席習近平昨天先後會見德國總理蕭茲及法國總統馬克宏，三人都提及貿易爭端。習近平向蕭茲說，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。

根據這項報導，蕭茲（Olaf Scholz）向習近平表示，希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力；馬克宏（Emmanuel Macron）則說，法方願與中方妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展。

報導指出，習近平向蕭茲說，中方願與德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑒。中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機遇。中方視德國為推進中國式現代化的重要合作伙伴，將繼續為德國企業提供廣闊市場機遇。

習近平又說，中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於與歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。

根據報導，蕭茲向習近平說，德方希望與中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本著平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦成長和共同繁榮作出貢獻。

報導指出，習近平向馬克宏說，中法都是「獨立、成熟、有擔當的大國」，兩國關係具有獨特的戰略價值和全球意義。雙方要深化戰略溝通，加強相互支持，保持中法關係穩健、積極發展勢頭。

習近平又說，中方願與法方繼續密切高層交往，持續深化文化、教育、地方、青年等人文領域交流合作，促進中法民心相通。希望雙方用好高級別經濟財金對話、經貿混委會等機制，深挖合作潛力，加強優勢互補，妥善解決分歧，實現互利共贏。

根據報導，馬克宏向習近平說，法方願與中方認真落實兩國元首達成的共識，繼續密切高層交往，增進人文交流，賡續傳統友誼，打造「新型國與國關係」。法國堅持戰略自主，願秉持相互尊重精神與中方開展對話合作，並加強應對氣候變化、人工智慧（AI）全球治理等領域合作。（編輯：廖文綺）1131120