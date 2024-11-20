馬克宏會習近平敦促施壓俄國 表明數月內將再訪中

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）法國總統馬克宏與中國國家主席習近平今天在20國集團巴西峰會舉行場邊會談。馬克宏在記者會指出，北韓參戰與俄國新核武準則令人憂心，敦促中國施壓莫斯科。他並表示，將於幾個月內再度訪中。

今天正逢俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後的第1000天，馬克宏（Emmanuel Macron）今天於20國集團（G20）巴西峰會會晤習近平，歐洲之戰仍是對話主調。

兩人會面後，習近平提到，國際情勢「在過去6個月出現了幾個新的改變... 許多風險和挑戰都持續增加」，而「未來發展恐怕更加不確定且難以預測」。

馬克宏則在會談中表示，面對「充滿不穩定、緊張、頻發戰爭」的世界，法國和中國擁有「相同觀點」。他提及兩國都呼籲加薩地區停火，如今範圍延伸到黎巴嫩南部。

俄烏戰爭1000日之際，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署法令調整核武準則，擴大能訴諸核武的範圍，包括無核武國家在核武國家參與之下進犯會被視為聯合攻擊，以及遭遇大規模空中攻擊時可動用核武加以回應。

馬克宏說，法中共同渴望「在烏克蘭能有遵循聯合國憲章的持久和平」，也對「俄羅斯在核武論述上好戰和升溫的聲明同感憂慮」。

馬克宏證實，他將於「未來幾個月內」再次出訪中國，但未表明確切時間點。他重申一直以來的主張，表示法國將持續在歐盟內部推動「戰略自主」，就是為了「完全獨立地與中國對話，希望夥伴也能展現如歐盟一樣的開放態度」。

他在前一天才剛批評美國和中國這兩大強權「不遵守」國際貿易規則，第三路線的企圖相當明顯。

馬克宏今天稍晚召開記者會談及俄烏戰爭與習近平的會面，語氣顯得稍加強硬。他表示，在會面時敦促習近平利用「他對（俄國）總統蒲亭的影響力、壓力，以及談判能力，要俄國停止攻擊」。

他強調，有兩項新發展必須重視，對中國也同樣重要。第一是中國鄰居北韓加入俄烏戰爭，「這是亞洲大陸向歐洲領土輸出軍力，將會帶來許多後果」。

他意有所指表示，法國向來認為北大西洋公約組織（NATO）的角色不在印太地區，「而俄羅斯卻正打亂一切，讓極端主義強權進入歐洲土地，這將有非常嚴重的後果，而且也會對中國極度有害」。

第二，則是希望中國共同關注莫斯科新的核武準則，避免核武競逐事態升級，擦槍走火。

馬克宏在同一場記者會中也指出，總理巴尼耶（Michel Barnier）將於「2025年第一季」前往中國，談論中國對法國酒類的課稅，盼「找到解決方法」。（編輯：唐佩君）1131120