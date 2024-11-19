蕭茲G20峰會場邊見習近平 稱沒人應該害怕鄰居

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（中央社里約熱內盧19日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天與中國國家主席習近平討論俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。蕭茲對習近平說，「沒有人應該害怕他們的鄰居」，此說可能是在指烏克蘭或台灣。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在20國集團（G20）巴西峰會場邊與習近平會談後說：「討論重大問題與挑戰，對我們而言很重要，比方說俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，或是我們在全球其他地方看到的危險局勢。」

蕭茲表示：「沒有人應該害怕他們的鄰居。這是世界和平的最核心原則，也是我們致力之處。」此說可能是指烏克蘭或台灣。

俄烏戰爭導致俄羅斯被烏克蘭的西方盟邦排斥，俄羅斯則與中國舉行了一系列會談。

蕭茲也強調德國對於經濟合作的興趣。他說：「確保各方企業經濟活動有公平競爭環境很重要，這是今後工作的核心條件。」（譯者：楊昭彥）1131119