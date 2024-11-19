尹錫悅G20譴責俄羅斯北韓合作 韓官員：俄避談戰爭

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）在巴西里約熱內盧舉行的G20峰會落幕，南韓官員轉述，總統尹錫悅在18日的第一階段峰會中，直接強烈要求俄羅斯與北韓立刻中止軍事合作，並指俄代表刻意避談烏克蘭戰爭。

20國集團（G20）在巴西當地時間18日舉行的第一階段峰會中，尹錫悅以第10順序發言，正好接在代表俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出席的外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）之後。

南韓總統辦公室轉述，尹錫悅強烈要求俄羅斯立刻中止與北韓的軍事合作，並呼籲各國認知這項非法合作的嚴重性，聚集各國力量促使俄朝停止軍事合作。

除尹錫悅外，日本首相石破茂、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也都在發言時對俄羅斯與北韓合作發表譴責。

范德賴恩指出，俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭加重了國際糧食危機；杜魯道與艾班尼斯則都提到北韓加入俄羅斯威脅烏克蘭領土主權的戰爭，對國際和平帶來的威脅。

在第二階段峰會中，德國、日本等國家代表也接連對俄朝軍事合作表示批評。

但據南韓總統辦公室官員轉述，身為當事國之一的俄羅斯卻對此不置一詞，反而屢屢提及世界非常悠閒舒適等內容，「令人認為是故意避談（戰爭）」。

此外，日前在與尹錫悅會面中被要求對北韓及俄朝軍事合作等問題發揮建設性作用的中國國家主席習近平，據稱在會議中並未就俄朝合作相關問題發言。（編輯：張芷瑄）1131119