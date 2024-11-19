中印外長會面 王毅：爭取盡快恢復直航互派記者

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（中央社台北19日電）中國外交部長王毅當地時間18日在里約熱內盧會見印度外長蘇杰生。王毅說，中印關係再出發符合兩國人民根本利益，將爭取盡快在恢復直航、互派記者、便利簽證等方面取得實際進展。

20國集團峰會（G20）18至19日在巴西里約熱內盧召開。據中國外交部官網今天發布的消息，陪同中國國家主席習近平赴G20峰會並對巴西進行國是訪問的王毅18日與蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會晤。

王毅表示，中印兩國領導人不久前在喀山舉行會見，中印關係「重啟再出發」，這符合兩國人民根本利益，符合全球南方國家的期待，也符合歷史前進的正確方向。

王毅說，中印雙方要落實好領導人重要共識，相互尊重彼此核心利益，透過對話溝通增進互信，秉持誠意誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康發展軌道。要多多做有利於兩國交往的事情，多展開合作，少一些消耗，「爭取盡快在恢復直航、互派記者、便利簽證等方面取得實際進展」。

他並表示，明年是中印建交75週年，雙方要規劃好紀念活動，鼓勵各領域各層級交流互訪，增進理解和互信。

王毅還說，中印都奉行不結盟的外交政策，都堅持多邊主義，支持國際關係民主化，要繼續在國際事務中加強協調配合，推動金磚機制、上海合作組織取得更大發展。

據中方發布，蘇杰生表示，印中之間共識遠大於分歧，雙方應以戰略眼光看待雙邊關係，以更積極態度妥善處理有關問題，不讓具體分歧定義兩國關係。印方願以明年兩國建交75週年為契機，推動印中關係向前發展。

中印稍早前針對具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，解決4年來的軍事對峙。兩國軍隊各自往後撤離。

習近平10月23日在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會期間與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。據央視報導，習近平表示，中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，最符合兩國和兩國人民根本利益。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131119