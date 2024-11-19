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巴拉圭總統潘尼亞身體不適送醫治療 情況穩定

2024/11/19 13:19
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（中央社里約熱內盧／亞松森18日綜合外電報導）台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞今晚在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會時「身體不適」，被送往里約熱內盧一家醫院接受治療，目前情況穩定。

巴西當局在聲明中表示：「我們通知諸位，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）今天因身體不適，在里約熱內盧的薩馬利塔諾醫院（Samaritano Hospital）接受治療。」

綜合法新社和路透社報導，醫院稍後在一份醫療公告中表示，46歲的潘尼亞「下午感覺不太舒服」，被送往健康中心接受診斷檢查。

院方在說明中補充道，潘尼亞「情況良好，目前健康狀況穩定」。

目擊者稍早表示，潘尼亞從峰會會場搭乘救護車前往醫院。

一些拉丁美洲媒體報導，潘尼亞出現胸痛的症狀。

巴拉圭副總統阿里亞納（Pedro Alliana）在另一則社群媒體貼文中表示：「我和潘尼亞總統已經通過話，他因身體微恙，正在里約熱內盧薩馬利塔諾醫院接受治療。他狀況良好，正在等待檢查結果。」

巴拉圭並非G20成員國，但潘尼亞與許多其他非G20領袖一同受到東道主、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）邀請參加峰會。

在他感到不適前，潘尼亞一直在向其他與會者介紹巴拉圭的經濟狀況，特別是減貧方面。

而他住院前不久才在社群媒體寫道，他和其他領袖討論了全球面臨的重大挑戰，還分享了他與卡達和奈及利亞領導人坐在一起的照片。

巴拉圭右翼執政黨紅黨（Colorado Party）總統潘尼亞現年46歲，經濟學家出身的他立場友台，去年8月宣誓上任。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131119

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