習近平見澳總理：推動中澳全面戰略夥伴關係

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（中央社台北19日電）中國國家主席習近平昨天在巴西與澳洲總理艾班尼斯會面時表示，中方願進口更多澳洲產品，推動中澳全面戰略夥伴關係。路透社形容，雖然澳洲與美國的國防關係日益密切，但中國仍尋求將澳洲打造成在川普時代與中國進行貿易的例子。

新華社報導，當地時間18日上午，習近平在巴西出席20國集團（G20）峰會期間與艾班尼斯（Anthony Albanese）會面。

習近平指出，過去一年多來中澳兩國各層級保持密切溝通交往，積極推進落實此前達成的重要共識。中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係一定能夠發展好。中方願與澳方推動建設更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

習近平又表示，此前有250多家澳企參加今年的中國國際進口博覽會，是澳企對中國經濟和兩國合作投下的「信任票」。中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵中企赴澳投資興業，希望澳方為中企提供公平、透明、非歧視的營商環境。

他表示，中澳都是經濟全球化和自由貿易的支持者、維護者，雙方應該加強協調和合作，反對保護主義，推動各國在開放中分享機會和利益。

新華社引述艾班尼斯表示，澳方主張推進經濟全球化，希望與中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作，願與中方加強多邊溝通，促進地區和平穩定和繁榮發展。

路透社18日引述分析人士表示，美國候任總統川普曾指要對中國徵收高額關稅，美國的做法與澳洲向中國出口鐵礦石、天然氣和農產品的穩定關係形成鮮明對比。

報導引述艾班尼斯17日向記者表示，澳洲在與中國的任何分歧上都沒有改變立場。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1131119