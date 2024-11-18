英相施凱爾會習近平 確認財相將訪中推動經濟合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國首相施凱爾今天在20國集團（G20）巴西峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會談。英國首相府表示，英中雙方已達成共識，財相里夫斯明年有必要訪問北京，討論經濟和金融合作。

英國隨行採訪媒體報導，施凱爾（Keir Starmer）今天在會談即將開始時表示，他十分期待里夫斯（Rachel Reeves）與中國國務院副總理何立峰在明年初登場的英中經濟財金對話（EFD）會面，以探索更多投資計畫及英國企業享有更公平待遇的可能性。何立峰是英中EFD的中方領頭人。

根據報導，會談後，施凱爾告訴媒體，他已向習近平提議，一有機會即在倫敦或北京舉行分別由他本人及中國國務院總理李強領銜的英中雙邊正式高階會談。

今天是施凱爾7月上任以來，首度與習近平會面，也是自時任英國首相梅伊（Theresa May）於2018年訪中以來，英中領導人再次面對面會談。

英國首相府一名發言人說，施凱爾今天會談一開始即向中方闡明，同樣作為G20國家與聯合國安全理事會常任理事國，英、中皆有責任共同致力尋求全球局勢穩定、經濟合作，以及潔淨能源轉型。

首相府發言人指出，英中並討論在貿易投資、公共衛生、教育及其他符合彼此利益的領域深化雙邊夥伴關係。

施凱爾進一步提到，英方將秉持「一貫、尊重、務實」的態度推進英中相關「共同目標」。首相府發言人表示，英中雙方皆提及氣候議題的高度重要性。

另一方面，發言人指出，施凱爾提及希望能與中方就英中有歧見之處進行「誠實坦率」的互動；相關議題包括香港、人權，以及俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭。

施凱爾重申，他將永遠從英國的國家利益出發；同時，他向中方指出，英國將是一個「可預測且務實」的夥伴。

施凱爾另告訴隨行採訪媒體，他與習近平達成共識，英中關係應具一貫性、可持續性、彼此尊重，並「盡可能避免意外」。

據報導，會談正式開始前，施凱爾指出，他欣見外交大臣拉米（David Lammy）10月在北京與中國外長王毅會談，討論英中各自關切的議題。施凱爾列舉的英方關切議題包括人權、北京對英國國會議員施加的制裁、南海、香港和「黎智英案」，以及台灣。

不過，英國外交部10月在拉米與王毅會談後發布的紀要未提及台灣或台灣海峽。拉米會後接受媒體採訪時則說，英方曾觸及台灣議題。

據報導，施凱爾今天另表示，強固的英中關係對英、中兩國及更廣泛的國際社會至關重要；英國將是一個可預測、具一貫性，且致力遵循法治的行為者。（編輯：陳正健）1131118