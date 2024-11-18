傳土耳其總統艾爾段提俄烏和平計畫 停戰換烏十年不入北約
2024/11/18 21:53（11/18 22:13 更新）
（中央社安卡拉18日綜合外電報導）「基輔獨立報」引述其他媒體報導，有不具名消息人士表示，土耳其總統艾爾段將在今天登場的20國集團（G20）會議期間，提出他的烏克蘭和平計畫。
根據基輔獨立報（The Kyiv Independent），艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的提議包含烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）至少10年、凍結當前戰事前線、向烏國提供武器，以及在烏東的頓巴斯（Donbas）軍事緩衝區部署國際部隊。
北約國家正在為美國前總統川普（Donald Trump）重新執政做準備，許多人擔憂川普政府將施壓烏克蘭盡快結束戰爭，甚至不惜以烏國讓出領土為代價。
G20國家今天將在巴西召開領袖峰會，儘管俄羅斯是G20成員國，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）預計不會出席。巴西是國際刑事法院（ICC）羅馬規約（Rome Statute）締約國，ICC去年以涉嫌綁架烏克蘭兒童為由，對蒲亭發出逮捕令。
烏克蘭不是G20成員國，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也不會與會，儘管他多次爭取受邀。澤倫斯基本月16日指出，烏克蘭必須盡可能透過外交手段在明年結束戰爭。（譯者：洪培英）1131118
延伸閱讀烏克蘭長程飛彈襲俄羅斯亮綠燈 對戰爭走向影響一次看美放行烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄國 克宮：加劇緊張烏克蘭住宅大樓遭飛彈擊中釀10死 俄稱擊落59架無人機俄羅斯空襲烏克蘭電網多地緊急停電 波蘭戰機升空因應
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
G20峰會將登場領袖挑戰多 從氣候融資到川普重返白宮