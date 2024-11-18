英相施凱爾G20首會習近平 推動「務實」經貿關係

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國首相施凱爾18日將在20國集團（G20）巴西峰會首次與中國國家主席習近平會談。英方強調與中國建立「務實」關係、促進英國經濟成長的重要性。

這將是自時任英國首相梅伊（Theresa May）於2018年訪中以來，英中領導人再次面對面會談，也是施凱爾（Keir Starmer）今年7月上任以來，首度與習近平會面。

施凱爾8月曾與習近平通話，隨後外交大臣拉米（David Lammy）和外交部政務次官韋斯特（Catherine West）先後於10月、11月訪問中國和香港。財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）則可望於明年1月訪中，重啟2019年後停擺的英中經濟財金對話。

英國7月舉行國會大選，由工黨接替掌權14年的保守黨執政。競選期間，工黨影子內閣成員曾數次指出與中國增加接觸往來、舉行高階會談及發展「成熟穩重」、「務實」雙邊關係的重要性。保守黨執政期間，英中則因為國家安全、香港等議題而關係趨於緊張。

不過，前英相蘇納克（Rishi Sunak）2022至2024年在任期間，英、中也曾規劃在G20峰會等國際場合舉行雙方領導人場邊會談，但礙於大會議程臨時異動等因素，未能落實。

英國首相府17日晚間表示，英國將尋求與中國建立明智（sensible）、務實、嚴肅、穩定的接觸往來，而這樣的接觸往來將一直是根植於英國國家利益。

首相府預告，施凱爾將指出，即便有價值觀差異，與其他國家建立「務實夥伴關係」對促進英國國家利益、以及促使各界在應對全球挑戰方面取得應有進展，至關重要。

施凱爾並將提到，英、中皆為聯合國安全理事會常任理事國，也是世界主要經濟體，雙方在明顯可合作領域「務實地」接觸往來因此是「再正確不過」。

首相府列舉的英中「明顯可合作領域」包括氣候和經濟成長議題，以及促進「國際局勢穩定」。

不過，首相府指出，施凱爾同時將堅定立場，強調就英中有歧見之處進行「誠實對話」，以及在必要之處與中國競爭、向中方提出挑戰的重要性。

施凱爾在赴巴西與會途中向隨行媒體表示，中國是世界第二大經濟體，也是英國的前幾大貿易夥伴，因此他將與習近平進行嚴肅、務實的討論。

施凱爾提到，與世界主要經濟體「密切合作」對英國確保外來投資、創造就業機會很重要，而刺激經濟成長需要外來投資和就業機會。

根據英國商業暨貿易部1日發布的最新統計，中國是英國第5大貿易夥伴，雙邊貿易額占英國總貿易額5.1%。

值得一提的是，根據首相府的預告及隨行媒體採訪報導，英方一再指出英中關係對促進英國經濟成長的重要性，對安全及人權議題則分別僅模糊帶過和隻字未提。

保守黨籍國會議員、影子外交副大臣克恩斯（Alicia Kearns）表示，英國的國家利益是透過明確表態和闡述達成，而不是在雙邊討論時以「順帶一提」的方式為之。克恩斯呼籲施凱爾對習近平採取「毫不含糊」的態度。

儘管英國政府亟欲與中國發展經貿投資關係，當明年1月就任的美國新政府可望在經貿投資領域對北京採取更強硬態度，一向標榜與美國享有「特殊關係」的英國該如何在其中取得平衡，值得關注。即將再度入主白宮的川普（Donald Trump）競選期間曾揚言對來自中國的貨品課徵高達60%關稅。

另一方面，隨著俄羅斯全面侵略烏克蘭將於19日達第1000天，施凱爾擬在G20峰會期間呼籲各國加強、加速支援烏克蘭，否則讓俄羅斯稱勝的後果恐難以估量。

首相府表示，施凱爾與會期間另將推動國際金融財政改革、尋求加速全球氣候行動和潔淨能源部署，以及協助發展中國家發展經濟。

這也是近12年來，首度有英國首相訪問巴西。（編輯：陳承功）1131118