本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》林立7局上3分砲 台灣8比2領先澳洲
首頁 / 國際
G20
新聞專題
G201/86
首頁 / 國際

G20里約峰會登場前 巴西第一夫人對馬斯克爆粗口

2024/11/17 20:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社里約熱內盧16日綜合外電報導）巴西第一夫人姜嘉今天在一場20國集團（G20）活動中，對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）爆粗口，當時她正提到有必要對社群媒體進行監管，以遏制錯誤資訊流傳。

路透社報導，一艘船的鳴笛聲在姜嘉（Janja Lula da Silva）發言時響起，她隨即打趣說：「我想那是馬斯克。」接著補充道：「我不怕你，去你的，馬斯克。」

社群平台X的擁有者馬斯克對此作出回應。他轉發姜嘉這番話的影片寫道「大笑（lol）」，在另一篇貼文中則說，「他們會輸掉下一次選舉」，意指巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的政治前景。

G20峰會即將於18日和19日在里約熱內盧（Rio De Janeiro）登場。

法新社報導，即將成為美國總統當選人川普（Donald Trump）政府成員的大亨馬斯克和巴西有著複雜糾葛。

巴西最高法院曾因關於假消息的法律糾紛，禁止X營運40天。左派總統魯拉對此表示歡迎，認為這是對抗假消息的合法手段。

馬斯克是巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友。儘管波索納洛因為詆毀國家選舉制度被定罪、取消競選公職的資格，他仍有意在2026年再次參選。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131117

#20國集團
#20國集團
#G20
#川普
#巴西
#波索納洛
#馬斯克
#馬斯克
#里約熱內盧
#法新社
#美國
#路透社
#魯拉
馬斯克
川普2.0財長該選誰 馬斯克挺盧特尼克推動變革馬斯克政府效率部徵才 無薪卻得每週工作逾80小時
G20
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
G20峰會前 里約熱內盧群眾示威挺巴勒斯坦人
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：