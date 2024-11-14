巴西最高法院外連環爆 G20峰會在即維安受矚

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（中央社巴西利亞13日綜合外電報導）巴西警方說，一名持炸藥的男子今天企圖進入巴西最高法院時身亡。巴西最高法院在附近發生連環爆炸後疏散人員。由於巴西即將舉行G20峰會，這起事件引發維安疑慮。

綜合法新社和路透社報導，巴西利亞聯邦特區首長雷奧（Celina Leao）告訴媒體：「這名公民當時接近聯邦最高法院，試圖進入但沒成功，然後入口處發生爆炸。」

雷奧表示，初步跡象顯示這是自殺攻擊，沒有其他人員受傷。這名男子的遺體是在兩起爆炸發生後於最高法院外發現，身分有待釐清，雷奧還說「我們判定這似乎是一起（單獨犯案的）孤狼事件」。

巴西將在5天後舉行20國集團（G20）峰會，各國領袖將在里約熱內盧（Rio de Janeiro）會談，隨後中國國家主席習近平將到首都巴西利亞（Brasilia）進行國是訪問。位於巴西利亞的最高法院附近今天發生兩起爆炸事件後，峰會維安格外受矚。

首起爆炸發生地點在法院大樓附近的停車場，源頭是一輛汽車。第2起爆炸則是上述男子企圖進入法院時發生。最高法院在聲明中說，大法官們剛結束全體會議，並迅速安全撤離。

聯邦警方表示，他們已派拆彈小組到巴西利亞市中心三權廣場（Plaza of the Three Powers）調查爆炸事件。巴西副檢察長在社群媒體上稱爆炸事件為「攻擊」事件。

三權廣場是巴西聯邦政府3個機關主建築所在地區。

警方告訴當地電視台，死者身上發現爆炸裝置，因此將仔細檢查他的遺體，以防爆炸再次發生。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在今晚事發前不久剛離開總統官邸。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131114