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G20峰會將討論對超級富豪課稅

2024/11/12 08:10
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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）20國集團峰會（G20）將於18日至19日在巴西里約熱內盧召開，全球主要經濟體國家元首和政府首腦將討論向超級富豪徵稅，作為對抗不平等和應對氣候變化的資金來源。

巴西是今年G20輪值主席國，2月在聖保羅舉行的G20財長和央行行長會議上提議，對全球超級富豪的收入徵收2%的最低稅，估計每年將籌集2000億至2500億美元（約新台幣6兆5000億元至8兆1000億元）。

根據法國經濟學家加祖克曼（Gabriel Zucman），課徵富豪稅只會影響全球3000人左右，其中約100人在拉丁美洲。

巴西聖保羅大學（USP）一項研究調查顯示，這項措施將有助於為巴西永續發展提供資金並減少不平等。

根據這項研究，對巴西0.2%最富有的人徵收2%的最低稅，每年將籌集419億元巴西幣（約新台幣2351億元）。與2024年相比，這筆資金可使科學技術部的預算增加2倍，並使環境和氣候變化部的預算增加約10倍。

儘管得到法國、西班牙、哥倫比亞、比利時和南非等國家支持，這個倡議仍面臨美國和德國等發達國家抵制。

過去9個月，巴西一直在尋求擴大對該提案的支持。巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）今年4月訪問美國時表示，希望在11月的國家元首和政府首腦會議上達成協定。先前在7月舉行的財長會議上，20國集團承諾以消除不平等的名義進行合作，確保讓最富有的人被課徵更重的稅。

儘管最終決定權在各國家元首和政府首腦手中，巴西希望對超級富豪徵稅的提案能夠得到公民社會的貢獻。（編輯：唐佩君）1131112

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