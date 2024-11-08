拜登將赴南美出席APEC與G20峰會 可能會晤習近平
2024/11/8 14:54（11/8 15:07 更新）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登本月將前往南美洲參加亞太經濟合作會議（APEC）及20國集團（G20）峰會。彭博報導，拜登可能在APEC期間與中國國家主席習近平會面。
法新社和彭博（Bloomberg News）報導，拜登（Joe Biden）將於11月14日至16日參加在秘魯利馬舉行的APEC峰會；11月17日至19日訪問巴西，他將前往亞馬遜雨林，與當地致力於環境保護的領袖見面，隨後出席在里約熱內盧舉辦的G20領袖峰會。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上說：「他計劃參加這兩個會議。」
去年，拜登在加州APEC峰會期間與習近平進行場邊會談，但目前尚不清楚本次是否會舉行類似的會面。
不過根據彭博，有不願具名的知情人士透露，拜登預計在利馬與習近平見面，這將是他們一年來首次會談。
知情人士還指出，拜登和習近平各自團隊仍在敲定兩人會晤細節，目前尚未確定日期。（譯者：陳昱婷/核稿：洪培英）1131108
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