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里約G20峰會 拜登、習近平將出席

2024/11/9 07:29
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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西將於11月18日至19日在里約熱內盧召開20國集團（G20）峰會，世界主要經濟體國家元首和政府領袖將齊聚一堂，美國總統拜登和中國國家主席習近平都確認出席此次峰會。

根據巴西新聞網站g1，因俄羅斯入侵烏克蘭領土引發的戰爭後果，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將缺席。蒲亭10月宣佈不參加G20峰會，此前烏克蘭總檢察長要求巴西當局遵守國際刑事法院於2023年3月簽發的逮捕令，如果蒲亭出席G20峰會，應予以逮捕。

烏克蘭非G20成員，因此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）沒有被邀請出席峰會。

G20彙集世界主要經濟體以及歐盟和非洲聯盟，今年的峰會由巴西主持，並確定三個討論中心軸，包括社會包容和消除饑餓和貧困，能源轉型和可持續發展，以及全球治理改革。

拜登（Joe Biden）為任內首次也是唯一一次訪問巴西，上一位訪問巴西的美國總統是2011年的歐巴馬（Barack Obama）。

根據官方聲明，拜登將於11月17日至19日訪問巴西，他將前往亞馬遜雨林，與當地致力於環境保護的領袖見面，隨後出席在里約熱內盧舉辦的G20領袖峰會。

習近平將於11月17日至21日赴里約熱內盧出席G20領導人第19次峰會，並對巴西進行國是訪問。這是巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）第三任期以來，中國領導人首次對巴西進行國是訪問。去年4月，魯拉曾前往北京訪問。

中國是巴西的主要貿易夥伴，領先於美國，且正在與巴西政府就基礎設施投資進行談判。（編輯：高照芬）1131109

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