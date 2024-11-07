川普當選 分析：美將採取更多經貿措施與中國脫鉤

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（中央社台北7日電）德國之聲（DW）、星島日報等媒體引述專家說法，認為中美未來4年在經貿面的角力恐加劇，美國可能將採取更多措施與中國脫鉤，包括對中國加徵關稅、推動更大範圍的經濟脫鉤，或甚至取消對中國的「永久正常貿易關係」。

川普在今年選前曾提到要對中國課徵60%的關稅，若川普信守競選承諾，這恐將是對北京最大的挑戰之一。據瑞銀今年稍早的分析報告顯示，若美國對中國進口產品徵收60%的關稅，可能使中國的預測經濟成長減少2.5個百分點。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，川普再次入主白宮，對中國的科技打壓恐怕會越來越嚴，可能從「小院高牆」的圍堵策略轉向「大院寬牆」，進一步對中國商品加徵關稅，甚至取消對中國的正常貿易待遇（永久正常貿易關係，PNTR），中美經貿關係恐受影響。

報導引述美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國商業與經濟研究部副主任馬佐科（Ilaria Mazzocco）分析，川普可能將在拜登政府相對關注較少的領域加強行動，「比起限制重點戰略技術產業，川普和他的團隊會更廣泛關注美國經濟，並更願意推動更大範圍的經濟脫鉤」。

北京大學國際關係教授王勇認為，未來美國可能採取更多與中國脫鉤的措施，形成分別以中國和以美國為中心的兩個經濟體系，甚至兩條供應鏈，對中國經濟產生較大衝擊。

不過也有學者認為，川普的強勢形象只會在短期內為中國帶來挑戰，且川普不重視美國的國際友誼，可能減少策動盟友對中圍堵，長期而言對中國是利好。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎強調，中國以防備姿態面對美國將只會是短期現象。長期而言，川普任內對美國本身的投資，如基礎建設及科技發展等方面，較缺乏規劃及系統性，將使美國中長期的競爭力打折扣，這對於中國在中長期而言較為有利。

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上海東亞研究所副所長包承柯則認為，美國無法阻止中國經濟基本發展，如高科技、新能源汽車工業、航太與航空產業等。因此川普會比之前一屆任期更加清楚，在與中國全面對抗的框架下，爭取美國的最大利益是不利的。川普可能會選擇利用中國的良好資源達成追求的目標，「未來中美關係，競爭、共存、合作，三個因素同時存在。」

馬佐科則強調，相較於2017年川普上任時的中美關係，如今已不可同日而語，「川普是否真的會與中國開放協商、達成協議，以及協議會是什麼樣子，仍然是個大問號」。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1131107