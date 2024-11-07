憂川普關閉邊界偷渡恐飆升 拜登政府擬應變計畫

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）根據美國政府官員以及移民在通訊軟體Whatsapp群組發言，隨著越來越多計劃前往美國的移民擔心總統當選人川普將關閉邊界而趕在最後一刻越境，拜登政府正在制定緊急應變計畫。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普宣布勝選前36小時，美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）和他的高級顧問，以及美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）與移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）首長召開線上會議。與會者提出關於川普可能勝選對邊界安全影響的疑慮。

這些官員重申，國土安全部目前尚未看到移民人數激增的跡象，但有人提出，一旦川普當選，他們預估嘗試趕在最後一刻入境美國的移民人數將激增，海關與邊境保護局和移民暨海關執法局必須要有所因應。

海關與邊境保護局發言人表示：「移民不應相信人蛇集團的謊言。」

發言人也指出：「事實是美國一如既往地執行移民法，移民應該利用安全、合法、有序的管道前來美國。」

川普在競選期間矢言，一旦當選將遣返數以百萬計的無證移民。

隨著5日晚間川普篤定當選的消息傳來後，移民開始在WhatsApp討論。WhatsApp是人蛇集團向中南美洲民眾廣告宣傳的平台。多人不約而同提到，「前往美國的時機就是現在」。

有個人在今天上午寫到：「1月21日後，他將推出極端安全措施，關閉邊界。」他指的是川普宣誓就職翌日。

另一人寫道：「1月10日以前還有機會。」他將川普就職日期1月20日誤植為1月10日。

另一名用戶表示：「我妹妹還在墨西哥。我想到她就睡不著。」

還有人說：「他1月21日走馬上任。還不能頒布任何行政命令。」另一個人回說：「時間所剩不多。他心中已有許多行政命令的想法。」

墨西哥蒂華納（Tijuana）一座臨時收容中心的業者表示，他預期人蛇集團的蛇頭會向移民施壓，要求他們現在開始穿越。

收容約1400名移民的耶穌聖殿使者（Templo Embajadores de Jesus）收容中心業者班達（Gustavo Banda）說：「當然，蛇頭會來，他們會說，他們必須在川普上任前入境。」

班達表示，他的收容中心內瀰漫一股不確定性的氣氛，但他安撫他們：「沒人知道即將會發生什麼。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1131107