川普上任移民問題壓力大 瓜地馬拉面臨多重挑戰

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市7日專電）拜登時代即將結束，而高舉反移民和貿易保護主義大旗的川普再次走上舞台。「沒有期待，更怕受傷害」這句話，應該是身為「安全第三國」的瓜地馬拉政府此刻的心情寫照。

這不是瓜地馬拉第一次和川普（Donald Trump）打交道。2019年川普第一次總統任內，和瓜地馬拉達成「庇護合作協議」（Asylum Cooperative Agreements），在國際上更常被稱為「安全第三國」（safe third country）協議。

根據該協議內容，前往美國尋求庇護的移民，必須先在瓜地馬拉提出申請，獲得庇護資格後，才能進一步申請前往美國。原因是瓜地馬拉不僅身為主要的移民國之一，也是非法移民的必經之路，甚至被美國驅逐的非法移民，也會送到瓜地馬拉處理。

這個協議，怎麼看瓜地馬拉都像是「冤大頭」，連瓜國憲法法院都想出手阻擋。奈何川普放話如果不從，就會以禁令、關稅和匯款費用三管齊下報復瓜地馬拉。要知道美國是瓜地馬拉最大出口國，而在美國的移民匯回家的款項，更支撐起瓜國的經濟。兩害相權，瓜地馬拉只能無奈接受協議。直到2021年才由現任總統拜登（Joe Biden）宣布取消，重新檢討政策。

現在川普再起，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）已經提出警告，不排除川普會重啟「安全第三國」協議，對此瓜國會再和美方「討論溝通」。但如果真有這一天，瓜國似乎也只能「做好準備」接受，沒有太多選項。

話說回來，瓜地馬拉政府也要改變心態，不能一直靠著外援解決自身問題。現在習慣了拜登政府「提要求也給援助」的作法，未來可能會面對川普「不照做就挨拳頭」的強硬立場—而且恐怕不只是嘴上說說。

2022年，在總統拜登的指派下，副總統賀錦麗（Kamala Harris）提出「前進中美洲」倡議，宣布美國民營企業將在中美洲投資19億美元（約新台幣614億元），希望創造更多的就業機會，減少非法移民的數量。白宮還宣布透過美國國際開發總署（USAID）提供750萬美元協助瓜國人民改善生活，增加就業，希望從源頭減少非法移民。

但顯然川普不認同，他的競選口號「打擊非法移民，把他們遣送回去」，「非法移民把美國當成垃圾桶」，「非法移民在美國犯下重罪，一律處死」，言詞雖然聳動，顯然打動許多美國人的心。從過去施壓簽字的「安全第三國」協議經驗來看，川普對於協助他國解決問題興趣缺缺，尤其是從美國的口袋拿錢幫忙非法移民，和川普的主張也大相逕庭。

除了移民議題外，美國在政治上的力挺，瓜地馬拉感受尤其深刻。現任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）從去年8月勝選，一直到今年1月正式就職，面對舊勢力反撲，甚至以司法手段企圖改變選舉結果，最後也是美國拜登政府出手才穩定情勢。川普未來對於中美洲是否還投入同樣的關注，積極介入，還是走向孤立主義，也會牽動該區域的政治發展。

當然，未來不是全然悲觀。也有分析建議，既然川普主打「交易型外交」，瓜地馬拉不如主動出擊，多管道溝通提前了解川普政策的走向，不管是移民或經濟議題，靈活談判爭取瓜國最大的利益。這比起政策成形後再被動要求，更加大彈性空間。

此外，為了擺脫對中國產品的依賴，民主黨和共和黨都支持「近岸外包」政策。如果瓜地馬拉可以運用自身優越的地理位置，再加上鄰近墨西哥灣、大西洋和太平洋的主要港口，吸引投資打造生產供應鏈，不只可以呼應美國政策，也強化經濟互利關係。

再者，瓜國產業界也期待，如能成功加入川普過去大力推動的「美墨加協定」（USMCA），這也將為瓜地馬拉在高科技、創新產業及輕工業，帶來更好的商機和利益。（編輯：田瑞華）1131107