川普將回鍋 華爾街日報揭國際競合新態勢

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國前總統川普於大選勝出將重返白宮。在現今處於俄烏與中東兩場不斷擴大的區域戰事，以及俄、中、伊朗、北韓等正形成新的威權軸心下，國際情勢有山雨欲來之勢。

華爾街日報指出，俄國在烏克蘭戰場穩步推進，現又將北韓拉入戰爭；以色列與哈瑪斯（Hamas）間一年多的加薩戰事已擴大至入侵黎巴嫩及與伊朗相互飛彈攻擊。北京正為莫斯科、平壤和德黑蘭間的合作提供重要經濟和政治支持，同時也加強武嚇台灣力度。

然而川普在11月5日大選前夕一些言論卻讓盟國顫慄，稱「很多情況下，我們的盟友比所謂的敵人更糟」，還再次揚言，北約成員「怠忽」貢獻者不可能獲美國無條件保護免受俄國侵害。

歐洲：德英法應共進退 避免烏克蘭淪棄子

歐洲人要屬全世界最擔心川普連任總統者之一。上月一份蓋洛普（Gallup）民調顯示，德、法、義、英、韓、日等美國盟邦裡，絕大多數人支持賀錦麗，反觀在俄羅斯，只有12%受訪者挺她。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）常給政府建言，副所長戴特雷（Bruno Tertrais）表示，英、法、德及波蘭應即刻會商協調出共同立場，避免重蹈川普第一任時歐洲國家個別與華府協商雙邊協議的覆轍。

被問及這回如何與川普往來時，盟邦高級官員多表示要先觀察第二任川普政府的成員，尤其關鍵的國安和外交職位。川普圈子裡目前較明朗者，有對俄中鷹派的學究、時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及主張捨歐並專心對付亞洲的副手范斯（JD Vance）。歐洲方面坦言目前檯面上的人太少，還難以拿捏。

德國中間偏右基民黨（CDU）內重量級議員呂特根（Norbert Roettgen）表示某種程度看，對歐洲而言較好的情況是川普停止美國對烏軍援，然後以這是歐洲的問題為由推給歐洲自己承擔，因為更糟的情況是川普決心與俄國總統蒲亭達成協議，「屆時這只會以犧牲烏克蘭乃至歐洲安全為代價」。

一名德國官員表示，在第一種情況下，只要華府願繼續分享情報且別太苛刻，歐洲人就可替烏克蘭向美國買武器以防戰場崩盤，然而若川普決心中斷所有安全援助，以施壓基輔接受蒲亭的條件，事態就會很艱困。

中東：伊朗恐加速核武研發時程

與歐洲大異其趣者，是許多美國在中東的盟友及合作夥伴對川普勝選樂見或興奮，這些國家裡許多都不想聽華府唸人權經。

土耳其希望川普從敘利亞撤軍，以便對付敘利亞境內庫德族；以色列總理尼坦雅胡指望川普支持對伊朗採取更激烈手段，而沙烏地阿拉伯和其他波灣國家則相信川普較好說話；阿拉伯世界許多人反認為川普比拜登更能讓以色列聽話，從而降低加薩戰事規模。

唯一不樂見川普回鍋的中東國家應是伊朗。川普第一任時下令狙殺伊朗重要將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），還率美退出歐巴馬時代達成的伊朗核協議。

土耳其智庫「經濟與外交政策研究中心」（EDAM）所長歐爾根（Sinan Ulgen）說：「我認為伊朗對川普勝選的理解，將是加速發展自身核子計畫，以取得核嚇阻力量確保國家安全，他們擔心會淪為顛覆對象。」

亞太：各國富貴險中求 賭川普不至出格

東亞則與歐洲一樣，賭川普第二任不至過於翻天覆地。一名中方前官員指出，儘管川普圈內都是對中鷹派，但不同於拜登的是川普從未言明美國將為台灣一戰，且有可能聽進商界遊說盼台海和緩。

這名卸任官員舉川普對TikTok禁令反覆為例，認為川普對北京存在務實空間，而這回大力為川普輔選的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），在中國有大量投資。

台、韓、日的官員一方面擔心可能遭遇嚴厲的關稅及貿易衝擊，一方面也看到新機會。日本新首相石破茂的外交政策顧問川上高司日前接受電子媒體Daily Cyzo訪問，稱川普勝選讓日本有機會重拾二戰戰敗以來遭美國所箝制的主權，像拿回大部分空域控制權和美軍基地的土地。

上川當時說「我們可以掌握主動，成為一個真正的獨立國家，找出巧妙方法控管與中、俄和北韓的權力平衡而不用事事聽從美國」。

新的不確定感可能引發日、韓再次討論提升自我軍力（包括核武）論戰。西澳大學「伯斯美國亞洲中心」（Perth USAsia Center）執行長佛雷克（Gordon Flake）表示，事態可能讓日、韓、菲及澳洲等進一步密切合作防務，作為對川普的風險分攤。（譯者：陳亦偉）1131107