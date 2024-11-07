川普主張加徵關稅、收緊移民政策 第2任期施政藍圖一覽

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）川普過去1年多來的政策宣言和書面聲明，勾勒出這位美國總統當選人在各項議題上的立場，在稅收、監管和文化議題採保守派作風，貿易和美國國際定位上則趨於民粹。

川普同時著眼於縮減聯邦政府在民權方面的努力，同時擴大總統職權。以下為美聯社彙整的川普提議內容：

移民

他2016年競選時高呼「築高牆」，現在則是改喊創立一套「史上最大規模的驅逐計畫」。川普曾提議在移民議題上動用國民兵，並授權警力協助執行。不過，川普對這項計畫的具體細節著墨甚少，也未說明如何確保該行動僅針對境內的非法移民。

他主張對潛在移民進行「意識形態篩選」，並終止出生公民權，並表示他將恢復第1任期的政策，例如「留在墨西哥」、以公共衛生為由限制移民，並嚴格限制或全面禁止某些穆斯林占多數的國家公民移民美國。整體來說，他的作法不光是打擊非法移民，還會削減全部移民。

墮胎

川普沒有過於強調墮胎議題會是他第2任期的施政重點。即便他於第1任期內提名3位保守派大法官，是促成聯邦最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）對人工流產權利的憲法保障的重大關鍵。

在川普的堅持下，共和黨數十年來首次未呼籲實施全國性墮胎禁令。川普認為，以聯邦層面來看，推翻「羅訴韋德案」已足夠。

稅收

川普的稅收政策大多利於企業和較富裕的美國人。他承諾延續2017年的稅改計畫並進行一些微調，包括將企業所得稅率從目前的21%降至15%、逆轉民主黨籍總統拜登提高金字塔頂端美國人所得稅率的作法，並取消「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中一項用來替抗暖化能源措施籌募資金的徵稅條例。

儘管有上述政策，川普仍把新政見重點放在勞工階級和中產階級身上：把小費、社會安全制度（Social Security）工資和加班費列為免稅項目。然而，這項提議恐給了高工資收入者避稅機會，讓他們可以把部分薪資改列為小費收入。

關稅與貿易

川普對國際貿易的立場是不信任世界市場，並將其視為對美國利益有害。他提議對進口商品徵收10%至20%關稅，他部分演說中提到關稅甚至更高。他承諾恢復2020年8月的行政命令，要求聯邦政府僅向美國企業購買「必要」藥物。他還承諾，阻止中國買家收購美國「任何重要基礎設施」。

多元公平包容計畫、LGBTQ和民權

川普呼籲降低社會對多元化的重視，並取消對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）公民的法律保障。他主張以聯邦資金當作籌碼，終止政府機構中的多元、公平和包容（DEI）計畫。

在跨性別權利方面，川普承諾將全面結束「男孩參加女孩運動」的作法。除此之外，川普也提議將要求國會立法規定出生時只能承認兩種性別。

監管、聯邦官僚體系與總統權力

川普希望削減聯邦在經濟部門的官僚角色和監管範圍。他認為所有形式的規範縮減都對經濟有益：透過消弭化石燃料產量屏障來大幅減低美國家庭的電費，包括開放所有聯邦土地進行勘探，儘管美國能源產量已創下歷史新高。

川普還承諾透過削減監管來促進住房建設潛力，儘管大多數營建規則來自州政府和地方政府。他還表示，將結束「環境極端分子的無理訴訟」。

教育

削減聯邦教育部將成為川普第2任期目標。他仍主張以聯邦資金為手段，施壓K-12教育系統廢除終身教職、採取教師績效工資制，並取消各級教育的多元化計畫。

他呼籲，「任何對孩子們灌輸批判性種族理論（Critical Race Theory）、性別意識形態或其他不當的種族、性向或政治內容的學校或計畫」，都不具聯邦資金補助資格。

在高等教育方面，川普提議接管大學的認證程序，他聲稱高等教育遭「馬克思主義瘋子和狂人」控制，而接管大學認證程序正是他對抗這些人的「秘密武器」。

川普將矛頭指向高等教育捐贈基金，說若有學校不遵守法令，他將透過「課稅、罰款和起訴」捐贈基金規模過大私立大學的方式，收進「數十億美元」的款項。美聯社報導，川普若真採取這一步，幾乎肯定會引發曠日持久的法律戰。

社會安全、醫療保險和醫療補助

川普堅稱，他將保障社會安全制度（Social Security）和聯邦醫療保險（Medicare）。這兩項專為老年人口量身打造的計畫深受歡迎，每年聯邦開支所占比例也是數一數二的高；因此，川普選戰期間開出小費和加班費不課稅的政見，引發這麼做可能影響社會安全制度和聯邦醫療保險的質疑聲浪。

如果這類計畫最終僅涉及所得稅，這些津貼計畫則不會受到影響。但把小費和加班費排除在薪資課稅範圍之外，社會安全制度和聯邦醫療保險的資金源就會打折。川普這次競選期間鮮少提及聯邦醫療保險，但他在第1任期時透過允許各州對受益人提出工作要求，來重塑這項計畫。

平價醫療法與醫療保健

川普自2015年以來即一再呼籲廢除「平價醫療法」（Affordable Care Act）及其補貼的健保市場，但他至今沒有提出替代方案，僅於9月的辯論中堅稱自己有「一套計畫的概念」。

在競選後期，川普強調他與一度獨立參選總統的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）結盟。儘管小羅勃甘迺迪長久以來痛批疫苗和美國農業中使用的農藥，川普仍多次在造勢活動中表示，若當選將讓小羅勃甘迺迪扛起「讓美國再次健康」之責。

氣候與能源

川普一向不實指控氣候變遷是一場「騙局」，並抨擊拜登政府在減少美國對化石燃料依賴上的綠能支出。他提出一項以化石燃料為基礎的能源政策和交通基礎設施支出計畫。川普表示，他並不反對電動車，但承諾將全面取消拜登為促進電動車市場發展而提供的激勵措施。川普也承諾撤除拜登時期的燃油效率標準。

勞工權利

川普當初選擇范斯（JD Vance）作為競選搭檔，是想塑造他們力挺美國勞工階級的形象。但川普可能會讓工人更難組建工會。在討論汽車工人時，川普幾乎將焦點完全放在拜登推動電動車的政策。當他提到工會時，經常將「工會領袖和執行長」歸為一類，指責他們是「這個災難性的電動車計畫」的同謀。

國防與美國在世界扮演的角色

與二戰以來的美國相比，川普在國際事務上的言辭和政策方針在外交上更加孤立主義，在軍事上更加不干預，在經濟上更加保護主義。但具體細節更為複雜，他承諾擴大軍力，保證不會削減國防開支，並提出建立新的飛彈防禦系統，這是冷戰期間雷根時期的舊想法。

川普堅稱他可以結束俄烏戰爭以及以哈戰爭，但從未說明他如何做得到這一點。川普用雷根的另一個口號來概括自己的方法，那就是「透過實力帶來和平」。

然而，他依舊批評北大西洋公約組織（NATO）和美國軍方高層，說： 「我不認為他們是領導人。」；同時間，他多次公開讚揚匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等獨裁者。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131107