川普任內差點禁TikTok 印媒：社群媒體助他重返白宮

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（中央社記者李晉緯新德里7日專電）川普上次擔任總統時，曾推動禁用TikTok，但這次選戰期間他改擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴。印度媒體分析，社群媒體助攻，或許是他能在大選最後勝出的一個關鍵。

今日印度（India Today）報導，川普勝選後，他的競選團隊成員在社群媒體發文中，放上川普有610萬TikTok粉絲的截圖，並稱他們因此扳倒賀錦麗（Kamala Harris）的百人團隊，助川普重返白宮。

川普競選團隊的工作人員普萊斯（Greg Price）在社群媒體平台X上，介紹其團隊人力雖然精簡，但與賀錦麗有100多名工作人員及大量資金運用的團隊影響力相當。

報導指出，儘管川普9月時TikTok粉絲掉了400萬，但在選前的TikTok粉絲量仍有610萬，遠超過賀錦麗。

賀錦麗參選後，競選團隊將她在社群媒體上的粉絲數量，從原本的44萬拉到今年8月統計時的390多萬，讓她在網路上的影響力大為提升。

但川普團隊也不甘示弱，利用TikTok和Truth Social等平台直接與選民溝通，也與一些激進，甚至具挑釁意味的發文高度互動。

報導分析，川普團隊頻繁發文，且發文常具爭議性，是凝聚其支持者、挑戰對手的一個策略，儘管粗魯的用語、錯誤的訊息受到部分人士譴責，但事後來看，這些方式似乎都成功引起川粉共鳴，助他走向勝選。

川普（Donald Trump）上次掌政時，因對短影音平台TikTok背後的母公司「字節跳動」（ByteDance）來自中國而有疑慮，曾推動蘋果（Apple）、谷歌（Google）的線上應用程式商店將TikTok下架，但川普禁TikTok的行政命令屢遭聯邦法院擋下而未能生效。

但這次大選期間，川普一改先前立場，在受訪時公開稱TikTok雖可能影響國安，但他反對禁用，因為那會傷了年輕人，還會讓臉書（Facebook）更壯大。

川普今年3月受訪時坦言，他差點在任內成功禁掉TikTok，但他也承認TikTok很受美國年輕族群歡迎，當時他說：「坦白說，很多人都喜歡TikTok，孩子們若沒有TikTok的話，是會發瘋的。」（編輯：周永捷）1131107