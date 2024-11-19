G20峰會 巴西發起「全球反饑餓與貧窮聯盟」

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）20國集團（G20）領袖峰會今天起一連兩天在里約熱內盧舉行，巴西發起「全球反饑餓與貧窮聯盟」，幫助窮國獲得國際融資落實公共政策，克服饑餓和貧困危機。

全球反饑餓與貧窮聯盟有148個創始成員，包括82個國家、非洲聯盟和歐盟、世界銀行和聯合國等主要國際機構。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）自其盟友川普（Donald Trump）當選為新任美國總統以來，一直對不同的多邊議程表現出抵制，今天直到最後一刻才表示願意加入全球反饑餓與貧窮聯盟。

面對烏克蘭和中東衝突、歷史上最大的氣候危機以及主持 G20峰會的艱鉅任務，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）特意將對抗饑餓和貧困這一更具聚合性的話題置於議程中心。

根據聯合國糧農組織（FAO）首席經濟學家柯藍（Maximo Torero Cullen），G20通常僅限於其成員國的意向聲明，所以全球反饑餓與貧窮聯盟是該集團產生具體影響的罕見例子，但其有效性仍將受到考驗，且首先取決於釋放資源的能力。

全球反饑餓與貧窮聯盟旨在促進落實公共政策，例如在多個貧窮或中低收入，以及缺乏全國性結構化行動的國家實施家庭補助計畫、學校午餐計畫、家庭農業和小額信貸等。

此外，聯盟還將協助這些國家在獲取國際貨幣基金（IMF） 和世界銀行等多邊金融機構的資源。

美洲開發銀行（IDB）已承諾提供250億美元的融資，以支援各國制定消除饑餓和貧困的政策。

聯盟宣布的第一個目標預計在多哥、智利和奈及利亞等國家擴大收入轉移支付計畫，預計將使5億人受益。

此外，還計劃將貧困國家獲得學校供餐的兒童人數增加一倍，到2030年達到1.5億名學生。法國、德國和挪威等國家已承諾為擴大學校供餐提供財政支援。

根據聯合國數據，2023年全球饑餓人口為7.33億，比2019年增加1.52億，如果不做出更多努力，就不可能實現2015年設定的到2030年全球零饑餓的目標。

巴西社會發展部國際事務特別顧問、聯盟技術協調員戈迪尼奧（Renato Godinho）表示，消除貧困是聯盟的首要任務，如果人類不能克服饑餓和貧困危機，更遑論解決氣候問題和建立世界和平。

聯合國糧農組織支持全球反饑餓與貧窮聯盟，將在羅馬設立該聯盟總部，但新機構將獨立於聯合國和G20本身行事。預計到2030年的運營成本為每年300萬美元，巴西已承諾支付其中一半。（編輯：高照芬）1131119