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日英領袖G20峰會場邊會晤 新創經濟版2+2會談

2024/11/19 10:15
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（中央社里約熱內盧18日綜合外電報導）日本首相石破茂今天配合20國集團（G20）峰會，在出訪國巴西與英國首相施凱爾舉行雙邊會談。雙方同意創設外交與經濟閣員協商框架，也就是所謂的經濟版「2加2會談」。

日本放送協會（NHK）報導，這是石破茂就任首相後，首度與施凱爾（Keir Starmer）舉行會談。

石破茂在會談開頭，針對收到就任首相的祝賀致謝，並表示「希望與英國加強所有領域的關係」。

兩人一致認為歐洲與印度太平洋的安全保障為一體的，為了實現自由且開放的印度太平洋，包括義大利在內的這3個國家同意，將共同推動研發次世代戰機。

另外，為了強化經濟安保等領域的合作，雙方同意新設經濟版「2加2會談」，已經在協調最快2025年1月之後儘早召開首次對話。

而兩人也就東亞與烏克蘭等地區情勢交換意見，並確認持續展開密切合作。

日本「每日新聞」報導，這是繼與美國之後，日本創設經濟版「2加2會談」的第二例。

另外，石破茂今天也與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）舉行場邊會談，雙方同意在液化天然氣的生產與電動車為主的經濟領域，還有國防方面持續合作。

兩人也就北韓與中國有關的地區情勢交換意見，並確認七大工業國集團（G7）密切合作因應。

加拿大2025年將擔任G7輪值主席國，石破茂與杜魯道也同意共同努力使明年的G7高峰會議成功舉行。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131119

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