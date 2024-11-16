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日相石破茂首會習近平 強調台海和平穩定重要性

2024/11/16 11:20（11/16 11:48 更新）
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日本首相石破茂（左）利用出席亞太經濟合作會議，16日上午首度與中國國家主席習近平（右）會談。（共同社）
日本首相石破茂（左）利用出席亞太經濟合作會議，16日上午首度與中國國家主席習近平（右）會談。（共同社）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本首相石破茂利用出席亞太經濟合作會議（APEC），今天上午首度與中國國家主席習近平進行約35分鐘會談，除對中國軍事活動表達「憂慮」，也強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

日本經濟新聞報導，石破今天上午（當地時間15日）在出訪地秘魯與習近平會談約35分鐘，雙方基於追求彼此共同利益的「戰略互惠關係」同意推動全面合作，並確認推動包括領袖在內的高層溝通與往來。

石破在會談時也考量到中國在日本周邊從事軍事活動，向習近平當面表達「憂慮」，並強調台灣海峽和平與穩定重要性。

報導彙整石破與習近平這場會談的5項重點，分別是基於「戰略互惠關係」確認全面合作、推動高層對話及石破表達訪中意願、確實履行有關中國恢復中斷進口的日本產水產品協議、石破對中國軍事活動表達憂慮，及石破要求中國方面確保旅居當地日僑安全等。

從2022年11月起，日本首相與習近平已連續3年舉行會談，石破此次與習近平是首度會晤。

習近平在會談開頭致詞時說，「希望跟石破首相強化溝通與合作，遵循中日關係正確軌道，推動長期穩定發展」。

習近平還說，「國際及地區情勢充滿變動與混亂，中日關係正處於改善與發展的關鍵時期」。

石破說，日中間發展具有廣大可能性同時，也存在著許多課題與待解問題，「將在包括領袖在內的所有層級，進一步強化各領域的意見溝通，也希望努力減少課題與待解問題增加彼此合作」。

日中目前已逐步重啟外交部長與負責國家安全保障的首長間高層往來。石破被日媒詢問個人訪中可能性時說，「領袖間往來與會談很重要，我認為還有機會」。

自從前首相安倍晉三2019年訪中後，這幾年暫無其他日本首相訪問過中國；習近平上次訪問日本，同為2019年參加在大阪舉辦的20國集團（G20）峰會。（譯者：黃名璽）1131116

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