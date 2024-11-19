川普揚言加關稅 習近平G20喊話提高多邊貿易權威性

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（中央社記者邱國強北京19日電）中國國家主席習近平當地時間18日出席G20里約峰會時意有所指地說，要積極推進WTO規則與時俱進，提高多邊貿易體制的權威性、有效性和相關性。並要避免經濟問題政治化，人為割裂全球市場。

美國總統當選人川普（Donald Trump）競選期間曾揚言將中國商品關稅提高到60%，引起中方高度關切。習近平上述講話，被外界認為有向川普喊話的意味。

習近平在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會致辭時，不忘推銷他提出的「人類命運共同體」說，G20成員國應秉持「人類命運共同體」理念，「相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方作為夥伴而非對手」。並恪守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護以國際法為基礎的國際秩序。

他說，當前要致力於加強「全球經濟夥伴關係」，培育「新質生產力」，提高「全要素生產率」，為世界經濟開闢更廣闊發展空間。並要營造「開放、包容、非歧視」的國際經濟合作環境。

習近平強調，要建設「開放型世界經濟」，繼續推進世界貿易組織（WTO）改革，反對「單邊主義、保護主義」，推動爭端解決機制盡快恢復正常運轉。

他說，要積極推進WTO規則與時俱進，既要解決長期未決議題，又要積極探索制定面向未來的新規則，提高多邊貿易體制的權威性、有效性和相關性。並要避免經濟問題政治化、人為割裂全球市場，避免「以綠色低碳為名、行保護主義之實」。

習近平對氣候變化說，要遵循「共同但有區別」的責任原則，全面有效落實「巴黎協定」等文件，已開發國家要向開發中國家提供必要的資金、技術、能力建設支持。

而能源轉型和能源安全「是篇大文章」，要堅持「先立後破」，使清潔能源平穩有序替代傳統能源，加快世界經濟綠色低碳轉型。

習近平最後針對俄烏戰爭及加薩衝突說，要本著「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則，推動「烏克蘭危機」局勢降溫，尋求政治解決之道；對加薩要盡快推動各方停火止戰，而解決以巴衝突的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。（編輯：廖文綺）1131119