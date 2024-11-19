英中領導人會談 傳英方提黎智英案時記者遭中方驅離

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國首相施凱爾與中國國家主席習近平今天在20國集團（G20）巴西峰會舉行場邊會談，傳出施凱爾提及香港和「黎智英案」時，中方官員突然起身驅離現場英國媒體。

根據媒體發布的影音紀錄，施凱爾（Keir Starmer）於會談一開始提到，他欣見外交大臣拉米（David Lammy）10月在北京與中國外長王毅會談，討論英中各自關切的議題，包括人權、北京對英國國會議員施加的制裁、台灣、南海，以及英中具共同利益的香港。

施凱爾接著提及英方關切，有消息指出，壹傳媒集團創辦人黎智英在獄中健康惡化。英國衛報（The Guardian）、每日電訊報（Daily Telegraph）以及彭博（Bloomberg）英國版等媒體報導，大約在提及黎智英時，現場英國媒體記者遭中方官員匆匆驅離。

彭博指出，整場會談遭中方嚴密管控。

下個月將滿77歲、具英國公民身分的黎智英遭港府指控違反國家安全法，迄今已遭監禁近4年。英國政府已表態，認定港府起訴黎智英是出於政治動機。

根據媒體現場影音紀錄，施凱爾在會談開場另提及英方希望與中國的關係具一貫性、可持續性、彼此尊重，並一如雙方之前所達成共識，應「盡可能避免意外」。施凱爾說，強化對話應有助強化理解。

施凱爾並提到，英國將是一個可預測、具一貫性，且致力於法治和多邊體系的主權行為者。

他肯定8月與習近平通話時，習近平表現「坦率」，而在今天的會談，施凱爾稱自己也將展現同樣態度。

施凱爾另提及，強固的英中關係對英、中兩國及更廣泛的國際社會至關重要。他提議於倫敦或北京舉行英中雙邊正式高階會談，由他本人及中國國務院總理李強分別領銜。施凱爾在會上隨即表示，將責成英國國家安全顧問與中方討論後續安排。

今天會談開場，施凱爾也指出，十分期待財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與中國國務院副總理何立峰在明年初登場的英中經濟財金對話（EFD）會面，以探索更多投資計畫及英國企業享有更公平待遇的可能性。何立峰是英中EFD的中方領頭人。

今天是施凱爾7月上任以來，首度與習近平會面，也是自時任英國首相梅伊（Theresa May）於2018年訪中以來，英中領導人再次面對面會談。

里夫斯可望明年1月前往北京共同主持2019年後停擺的英中經濟財金對話。英中最近一次舉行此對話是2019年在倫敦，當時是第10屆。

儘管英國現任政府亟欲與中國發展經貿投資關係，當明年1月就任的美國新政府可望在相關議題對北京採取更強硬態度，一向標榜與美國享有「特殊關係」的英國該如何於其中取得平衡，值得關注。即將再度入主白宮的川普（Donald Trump）競選期間曾揚言對來自中國的貨品課徵高達60%關稅。

根據英國商業暨貿易部1日發布的最新統計，中國是英國第5大貿易夥伴，雙邊貿易額占英國總貿易額5.1%。（編輯：陳彥鈞）1131119