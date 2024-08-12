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黎智英等7名民主派參與非法集會案 終審上訴失敗

2024/8/12 17:51（8/12 18:49 更新）
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2019年李柱銘（右）及黎智英（左）手握蠟燭出席「六四」30週年燭光晚會。（中央社檔案照片）
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（中央社台北12日電）壹傳媒創辦人黎智英等7名民主派人士，因參與2019年8月18日在維園舉行的集會被判參與未經批准集結罪成立。7人此前向香港終審法院上訴，主張他們只是行使和平集會權利，法院今天判決7人敗訴。

2019年8月18日民間人權陣線舉行集會，計劃從維多利亞公園遊行至中環，警方對遊行路線發出反對通知書，民陣改在維園舉辦「流水式集會」，即參加者先前往維園集會，之後步行往銅鑼灣、金鐘與中環等港鐵站自行離開，結束集會。

其後多名參與集會的民主派人士被捕。黎智英、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何俊仁、李柱銘及何秀蘭被法院判「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」兩項罪行成立，判刑8至18個月，其中李柱銘、吳靄儀、何俊仁獲判緩刑。

上述7人其後向法院提出上訴，他們的「組織未經批准集結」罪獲准撤銷，黎智英等人的刑期獲得減少，但7人的「明知而參與未經批准集結」維持原判。

其後7人再就「明知而參與未經批准集結」罪向終審法院提出上訴，主張他們只是行使和平集會的權利。綜合香港01及明報等港媒報導，今天法院判決7人敗訴。

其中一名法官在判決中表示，上訴人強調當天示威是在和平氣氛下進行，沒有暴力發生，參與的人都在行使其示威權利，故不應被檢控。但法官認為，如果有人不滿警方不批准集會的決定，便可以無視其決定，會削弱法律效力。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130812

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