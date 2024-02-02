長期的徒刑 黎智英等4人獲提名諾貝爾和平獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）美國國會及行政部門中國問題委員會提名香港壹傳媒創辦人黎智英、中國知名維權人士許志永與丁家喜、維吾爾學者伊力哈木‧土赫提角逐2024年諾貝爾和平獎。他們都被中國當局判長期徒刑。

因維護權利、倡議言論自由與民主法治，黎智英、許志永、丁家喜與伊力哈木各自被官方以不同罪名羅織入獄，身陷囹圄，面臨漫長黑夜的刑期。

以下是4人的介紹與現狀：

＊人格者黎智英 被控違反國安法可被判終身監禁黎智英是公開支持民主運動的媒體老闆，他創辦「壹週刊」與「蘋果日報」，相信資訊流通可讓中國逐步趨向民主。

香港主權移交到中國大陸後的大規模爭議，如2003年港府欲就「基本法」23條立法、2014年雨傘運動與2019反送中運動，黎智英都未曾從前線中缺席。

抗爭的代價是，泛民主派面臨大規模的拘捕中，黎成為打壓的目標。他被「鐵鍊纏腰」上銬押送調查的畫面，震驚國際。

黎智英被官方控以違反國安法中串謀勾結境外勢力罪，一旦罪成，最高刑罰可判處終身監禁。他同時被控串謀發布煽動刊物罪。

黎智英涉國安法案件仍在審理中。他的受審，削弱外界看待香港法治的信心。

＊壓制異己 許志永與丁家喜遭控顛覆國家政權罪許志永與丁家喜是中國知名維權人士。2人因2019年與20多名維權律師與人士在廈門聚會，討論時政與中國未來，後遭到警方大舉逮捕。

北京當局常以「顛覆國家政權」、「煽動顛覆國家政權」等相關罪名壓制不同的聲音。如曾獲諾貝爾和平獎的異議作家劉曉波因「零八憲章」案，2009年因「煽動顛覆國家政權罪」被判刑11年。

許跟丁分別在2019年12月26日與2020年2月15日被警方帶走；2023年4月，許志永被以「顛覆國家政權罪」重判14年，丁家喜則被判12年。

＊伊力哈木被控分裂國家 爭取權益卻被判無期徒刑伊力哈木是新疆維吾爾族學者，倡導少數民族的正當權益。他在2006年創建「維吾爾在線」網站，被控「分裂國家罪」，2014年9月一審判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

同年，新疆自治區法院不公開二審，宣判維持判處無期徒刑。

中國官方聲稱，伊力哈木疑似透過網際網路和境外勢力勾結，鼓吹新疆獨立，並涉嫌利用課堂時間煽動暴力分裂活動。

而伊利哈木則否認指控，表示「維吾爾在線」網站，是為了新疆地區的失業問題，他本身也試著調和新疆的緊張局勢。

國際特赦組織則認為伊力哈木是良心犯，僅因和平行使言論自由權而被拘押。今年亦是伊力哈木被拘押的10週年，國際社會呼籲中國政府無條件釋放伊力哈木與其他所有被不公正拘押的人士。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130202