至今在押 中國人權律師丁家喜獲全球人權衛士獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）美國國務院美東時間1日宣布今年度「全球人權衛士獎」得獎名單，涉入2019年「廈門聚會」事件後即被關押、至今仍未宣判的中國人權律師丁家喜名列其中。

美國之音（VOA）中文網報導，今年度「全球人權衛士獎」（Global Human Rights Defender Awards）共有10人獲獎。除丁家喜外，還包括孟加拉、巴西、柬埔寨、喬治亞、宏都拉斯、伊朗、伊拉克、茅利塔尼亞、多哥等9國的公民運動人士。

美國國務院對此發表聲明指出，這10位來自全球各地的獲獎者，在促進和捍衛人權和基本自由、打擊和揭露政府和企業侵犯人權的行為、號召保護環境、改善治理、確保問責制和結束有罪不罰現象的過程中，表現出「領導力和勇氣」。

聲明表示，今年的獲獎者包括了不同背景和深遠影響力的人權衛士。從對否認奴隸制存在的現象而抗爭，到促進選舉和勞工權利，這10位獲獎者都體現了「世界人權宣言」所確立的價值觀。

現年56歲的丁家喜，是中國「新公民運動」的主要倡議者及活動促進者之一。而「新公民運動」主張，支持非體制的獨立候選人參加地方選舉，呼籲政府官員公開個人財務狀況，並要求公民擁有房屋產權，為流動兒童提供平等教育機會等。

2019年12月26日，丁家喜與20多名維權律師及友人在廈門舉行聚會，討論中共當局最忌諱的憲法權利、參政自由、公民意識等議題，包括丁家喜在內的與會者卻先後遭警方逮捕，成為中國繼「709事件」後，對公民運動最大規模的集體迫害。

此後，丁家喜在2021年被控「顛覆國家政權罪」，卻直到2022年6月，才由中國當局進行秘密庭審，理由則是案情涉及「國家秘密」為由對他進行閉門庭審，但至今仍未作出任何公開判決。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120202