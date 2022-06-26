丁家喜遭閉門審訊12小時 妻批違國際法可恥

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（中央社台北26日電）中國維權人士丁家喜因廈門聚會案被起訴涉嫌「顛覆國家政權罪」，近日在山東閉門審訊12小時。其妻羅勝春指出，近兩天聯絡不上律師，批評「秘密審理，違反國際法，無恥」。

香港「明報」今天報導，中國知名維權人士許志永與丁家喜，在2019年底參與「廈門聚會」後被捕。繼許志永案22日開審後，丁家喜被控「顛覆國家政權」案24日也在山東省臨沂市臨沭縣的法院閉門審訊，庭審持續近12小時。

羅勝春25日批評當局，「脅迫律師，秘密審理，違反國際法，無恥」。

羅勝春表示，案件在24日晚間近9時才結束庭審，持續近12小時，沒有進一步的消息，估計與許志永案一樣，法院將擇期宣判。

她感嘆，律師遭受重重壓力簽署了保密協議，近兩天都聯絡不上，「這個案件從一開始就定為秘密案件，律師到處碰壁，不許會見和通信，丁家喜13個月不能會見，沒有任何權利」。

她早前指出，丁、許兩人都不認罪。

報導指出，有維權律師透露，律師處理敏感案件和部分涉黑案件，都要簽署保密協議，「這種政治案件，司法局對他們做了很多工作，尤其前年12港人案律師因受訪被吊銷執照後，很多律師也不願意冒（吊照）風險對外發聲」。

英國駐華大使館24日在社群媒體發文指出，許、丁兩名新公民運動領導者已被拘留逾兩年，再次敦促中國釋放所有因行使基本權利而被拘留的人。

至於許志永案在22日開庭時，其胞姊前一晚到臨沭縣，則被當局強行從酒店帶走送離。

2019年底，許志永、丁家喜與20多名維權律師與人士在廈門聚會，其後遭警方抓捕。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110626