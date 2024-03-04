鄒幸彤紀錄片台灣放映：坐監不會令我消失[影]

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（中央社記者陳鎧妤台北4日電）前香港支聯會副主席鄒幸彤為民主人權甘願坐牢。在「幸彤在監獄」紀錄片中，她的戰友說，民主運動是她的「志業」，對坐監早有心理準備，在獄中也不放棄言論自由。鄒幸彤則說，「不會因為坐監你就令我消失」。

現年38歲的鄒幸彤自2021年9月被捕後，一直被關押，其後她因兩宗六四集會案件，被法庭判涉及非法集結，共判刑22個月，目前正服刑中。

鄒幸彤同時與前支聯會主席李卓人等人，被控違反港區國安法的「顛覆國家政權罪」，案件正等候開審。

「幸彤在監獄」（She’s in Jail）紀錄片日前在台灣舉行私人放映會。鄒幸彤在影片開頭說，2020年香港實施國安法後，要繼續在此生活，便沒有選擇，需要抗衡這體制，很多朋友正在思考如何應對這個新時代，「我自己是盡量做」。

影片來源：The 29 Principles

鄒幸彤2015年底當選副主席，香港國安法實施後，公民組織承受很大壓力，其後時任主席李卓人被捕。有人認為支聯會應解散，但鄒幸彤一直反對。

她說，自己現在的身分是「最不應該退縮」。

她還說，不想令人覺得「坐監就是結束」，她會繼續發表意見，維持可見度，「不會因為坐監你就令我消失，尤其在現代社會，你要消失一個人不容易」。

鄒幸彤的戰友、前支聯會常委劉家儀說，對鄒幸彤來說，民主運動才是她的「志業」，她讀法律都是為了推動民主運動。她早已有心理準備，「有一天其中一人要坐監，或全部人要坐監」。

與鄒幸彤相識10年的一名中國大陸人權律師表示，她曾在鄒幸彤2021年首次被捕前勸過她要低調一點，「但她態度是，好像已想好了，之後沒再勸她」。

鄒幸彤被起訴的案件，都與支聯會有關。但她從不認罪。

這名人權律師表示，鄒幸彤比很多香港人更早看到中國大陸的情況，以法律名義侵犯人權自由，很多上一代的政治犯為了抗爭，失去生命或坐監，他們選擇不認罪，以道德感召喚醒更多人。

她相信，鄒幸彤大概也想用不認罪的方式，來喚醒香港人。

鄒幸彤即使身陷囹圄，也沒有停止發聲。由她朋友管理的臉書專頁「小彤群抽會」，經常轉達她在獄中的聲音。最近鄒幸彤在獄中撰寫基本法23條立法諮詢意見書，已向港府提交。去年為悼念六四34週年，她在獄中絕食34小時。

劉家儀說，「她坐監也絕對不會放棄言論自由，尤其是悼念六四，這是30多年來支聯會做的事，香港人這30多年來點了燭光。如果要將它（支聯會）定罪，她絕對沒可能啞忍（默不作聲）或接受，她接受不了。這是（民主）運動的一部分，她必須走的一步。」

1989年以香港專上學生聯會主席身分到北京聲援學生的律師林洋鋐，在一些案件上協助鄒幸彤。他說，鄒幸彤在獄中仍堅持自己的信念，處之泰然，與她討論案情，完全不覺得她是在囚，「這需要很大的道德勇氣」。

林洋鋐說，鄒幸彤對案件準備充足。事實上，她在支聯會拒交資料案中，自己在獄中撰寫陳詞。

鄒幸彤當時在法庭上讀出陳述，指支聯會捍衛天安門屠殺的真相超過30年，「我們一早準備好付上代價」。政府要求支聯會交出資料，是要支聯會「卑躬屈膝、出賣朋友、出賣原則」。支聯會只會以一個字回應：Never。

前香港支聯會副主席鄒幸彤的紀錄片「幸彤在監獄」（She＇s in Jail）日前在台灣舉行私人放映會。圖為紀錄片劇照，是她以往參加遊行集會時攝。（私人放映會主辦方提供）中央社記者陳鎧妤傳真 113年3月4日

這部紀錄片的出品人、研究中國的日本東京大學教授阿古智子在片中說，當年自己到香港跟公民組織交流認識了鄒幸彤，覺得鄒是在背後默默做事，而非在人前表現自己。

阿古智子說，鄒幸彤在獄中一直發聲，沒有放棄自己的信念，看到她臉書的貼文很感動。

阿古智子說，曾託友人將自己出版的書「香港—何去何從」送給獄中的鄒幸彤，但未被香港懲教署批准，「這本書很簡單，只是說生活、教育、孩子的事」。

這場私人放映會主辦人Kittie表示，鄒幸彤在獄中消瘦了，但身體及精神不錯。她即使入獄，也笑著迎戰，「她不想斷絕與外界交流，不想自說自話，要在監獄內捍衛言論自由」。

很多人給予鄒幸彤很大的光環，但Kittie笑說，鄒幸彤不喜歡被冠以「民主女神」之類的稱號，她認為民主運動是靠大家，不是靠一個人。

Kittie說，鄒幸彤知道有人為她拍了一套紀錄片，但沒有對此想太多。

在紀錄片中，鄒幸彤的友人在她正服刑的大欖懲教所外的山坡上，向著懲教所大聲高呼「彤彤、彤彤」。這條民主路上荊棘滿途，但鄒幸彤並不弧單。（編輯：邱國強）1130304