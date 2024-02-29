鄒幸彤獄中反對23條立法：停止以國安之名打壓人權

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（中央社台北29日電）香港基本法23條立法諮詢昨天結束。正在獄中的前香港支聯會副會長鄒幸彤已向港府呈交意見書，指立法只會令香港陷入更深的恐懼與崩壞之中，要求停止以「國家安全」之名行壓人權自由之實。

鄒幸彤友人管理的臉書「小彤群抽會」28日發文指出，鄒幸彤已透過郵寄及電郵向港府提交意見書，並以23點意見來回應23條立法諮詢。

鄒幸彤指出，港府聲稱23條立法為「憲制責任」是「偽命題」，基本法同樣要求行政長官和立法會的產生辦法要循序漸進地達致普選，「這一憲制責任又被拋到哪裡去了？」政府不應以「憲制責任」來作為選擇性立法的「擋箭牌」。

鄒幸彤並指出，本次立法建議最大的問題，是所使用的「國家安全」概念是「無所不包、無遠弗屆」。諮詢文件引用中國國家主席習近平的「總體國家安全觀」，把政治、軍事、經濟、網路甚至糧食及生態等都納入「國家安全」之下，以「國家安全」之名所立的法，容易淪為能被任意解讀的「口袋罪」。

她表示，在這情況下，執法者可任意把普通罪行或「不當行為」，升格為危害國安的罪行。

鄒幸彤又指出，「境外勢力」是此次立法的主要針對象之一，「境外勢力」必然包括大量與間諜或國家行為完全扯不上關係的個人及公民社會組織。任何事情一旦牽扯上「境外勢力」，都容易被提升為「國家安全」問題或罪行。

她說，在這情況下，為了自保，只能切斷所有境外聯繫，必然大大窒礙香港與國際社會的正常交流。

鄒幸彤強調：「整部23條立法，就是這樣一場尋找替罪羊的鬧劇，香港的動蕩必須有人負責；當手握權力的人都堅持『不關我事』，那責任就只能推給無權無勢的普通人、面目模糊的『境外勢力』。」

她直指23條立法，就是製造官方所需的「罪犯」、「間諜」、「代理人」、「洩密者」等角色的工具，「只會令香港陷入更深的恐懼與崩壞之中。」

鄒幸彤最後要求立即停止23條立法，「停止以『國家安全』之名行打壓人權自由之實。」

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據明報今天報導，英國外相卡麥隆（David Cameron）28日發表聲明，指港府目前的23條立法建議沒有履行基本法、中英聯合聲明及國際公約中的義務，強烈促請港府重新考慮方案，真正、有意義地諮詢港人。

中國外交部駐港公署隨後發表聲明點名批評卡麥隆，指他惡意抹黑攻擊香港人權、自由、法治，又指英國等個別國家政府政客和媒體以「灰色濾鏡」 解讀23條立法。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130229