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鄒幸彤六四集會案 21日將公布刑期

2024/2/20 17:15
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（中央社台北20日電）香港前支聯會副主席鄒幸彤於2021年撰寫關於六四的文章，被警方以煽惑他人明知而參與未經批准集結罪起訴，將於明日宣判，公布刑期。臉書專頁「小彤群抽會」發文表示，將關注明日結果。

臉書專頁「小彤群抽會」自鄒幸彤被捕後，頻頻發文聲援，最近一次為情人節，鄒幸彤仿照10年前剃頭聲援劉曉波的妻子劉霞，以不剪髮明志，直至煽動顛覆國家政權一案結束。

但該案還未結束，另一起六四集會案又有消息，將在明日宣布判決，公布刑期。

根據明報新聞網，香港律政司終極上訴得直（勝訴），終審法院恢復對鄒幸彤的定罪後，發還給原訴訟庭處理刑期上訴，原訴訟庭法官張慧玲將於明日宣讀判決。

2021年6月4日香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）不理會警方禁制，如往常般在維多利亞公園舉行「六四」集會。

當時警方認為鄒幸彤在網路撰文之舉，涉嫌呼籲市民參加未獲官方批准的集會，以此為由拘捕鄒幸彤，依「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪名起訴。2022年法官判處鄒幸彤罪成，判刑15個月。

2022年，鄒幸彤不服上訴，高等法院裁定勝訴，定罪和判刑被撤銷，不過律政司隨後上訴至終審法院。

今年初終院裁定律政司勝訴，恢復原審的定罪，發還原訴訟庭處理刑期上訴，明日將由原訴訟庭法官張慧玲宣讀判決。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130220

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