港前支聯會副主席鄒幸彤宣布 顛覆案完結前不剪髮

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（中央社台北15日電）正在還押的香港前支聯會副主席鄒幸彤在昨天情人節宣布，她在被控煽動顛覆國家政權罪的案件完結前不再剪髮。她說，10年前的情人節她剃頭聲援劉曉波妻子劉霞，現在以不剪髮來明志，「誓守自由公義陣地」。

已解散的支聯會及其前正、副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控違反「港區國安法」下「煽動顛覆國家政權罪」一案，將於19日先進行案件管理聆訊，預料會於今年下半年正式審訊。

鄒幸彤於2021年9月8日被香港警方國安處拘捕後，還押至今逾2年，期間她因涉及「六四」集會案件，被法庭裁定「未經批准集結」等罪，共被判監22個月。

由鄒幸彤友人管理的臉書「小彤群抽會」14日發出貼文，指鄒幸彤的情人節宣言是「誓守自由、公義陣地」。

貼文表示，10年前即2014年的情人節，鄒幸彤與一眾戰友以剃頭來聲援長期被軟禁在家、諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子劉霞，要求還她自由。

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貼文表示，10年後即2024年的情人節，鄒幸彤宣佈，「從今天開始，我不再剪髮，直至煽動顛覆國家政權一案結束，以此明志，誓守自由公義陣地。」

此前歐洲律師協會委員會對來自香港的鄒幸彤與中國的維權人士許志永、丁家喜頒發2023年度人權獎。鄒幸彤在獄中寫下致謝詞，表示香港過去幾年許多最嚴重的侵犯人權行為都經法院批准或執行，「監獄滿是良心犯」。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130215