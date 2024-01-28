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妮可基嫚新劇涉雨傘運動 香港觀眾看不到[影]

2024/1/28 12:06（1/28 15:30 更新）
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影片來源：Prime Video

（中央社台北28日電）好萊塢女星妮可基嫚主演新劇外籍人士（Expats）在香港拍攝，劇情背景涉雨傘運動，在港觀眾未能從串流平台看到這部影集；分析認為，這可能是創作自由收緊狀況下，又一樁自我審查案例。

法新社26日報導披露，妮可基嫚（Nicole Kidman）新劇外籍人士26日於亞馬遜（Amazon）Prime Video首播，目前釋出兩集，不過在港觀眾未能看到；據該影集先前評論，其預定於2月16日播出的集數將重現2014年雨傘運動場景。

自由亞洲電台26日報導指出，記者利用VPN轉換實測，把觀賞位置定位在香港後，將會跑出「您目前的所在地區無法觀賞這部影片（This video is currently unavailable to watch in your location）」；亞馬遜尚未對於這個狀況作出回應。

自由亞洲電台報導引述美國港人組織香港民主委員會（HKDC）研究員王樂知的意見指出，在港觀眾未能看到這部影集的原因可能與政治有關，這很可能是又一個自我審查案例。

王樂知認為，港府允許妮可基嫚為了拍攝影集規避香港檢疫法規，港府沒有理由不贊成這部影集；「不過，我不想排除政府審查的可能性，在獨裁制度下，政策可能會迅速改變，尤其是在言論自由方面」。

王樂知強調，如果外籍人士確實受到審查，這將向娛樂界傳達一個強烈訊息—「香港不是一個好的商業環境」。

香港明報28日報導指出，香港政府發言人27日對於該案回應，目前電影檢查條例只規管電影上映，不適用於串流或網路平台；其另表示，不評論個別商業機構的營運安排。

明報報導提到，外籍人士影集改編自香港出生韓裔美籍作家李倫京（Janice Y. K. Lee）小說The Expatriates，由妮可基嫚監製及主演；美籍華裔導演王子逸（Lulu Wang）2019年底加盟，除了監製，還身兼編導兩職。

這部影集於2021年開拍，妮可基嫚8月搭乘私人飛機從澳洲雪梨抵赴香港。由於開拍時間正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，妮可基嫚和其團隊被指獲得港府豁免檢疫，引發爭議。

外籍人士影集預告片段在去年12月曝光，可見中環、維港、旺角等香港街景，還有2014年雨傘運動畫面。雨傘運動發生於2014年9月26日至12月15日，歷時79天，為一場訴求真普選公民運動。（編輯：李雅雯/周慧盈）1130128

好萊塢女星妮可基嫚主演新劇外籍人士（Expats）在香港拍攝，劇情背景涉雨傘運動，在港觀眾未能從串流平台看到這部影集。圖為外籍人士預告其中一幕畫面。（圖取自Prime Video YouTube頻道網頁youtube.com）
好萊塢女星妮可基嫚主演新劇外籍人士（Expats）在香港拍攝，劇情背景涉雨傘運動，在港觀眾未能從串流平台看到這部影集。圖為外籍人士預告其中一幕畫面。（圖取自Prime Video YouTube頻道網頁youtube.com）
影片為影集外籍人士片段。影片來源：Prime Video
#香港
#妮可基嫚
#妮可基嫚
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