香港禁播少年台灣將上映 導演盼觀眾點亮心中的光

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（中央社記者王心妤台北10日電）港片「少年」以反送中運動為背景，因此在香港與中國禁播，但將於4月在台灣上映。導演任俠曾說，哪邊能放映就代表哪裡還有自由，這次則希望觀眾藉此燃亮心中的光，黑暗中互相扶持。

「少年」劇本發想源自於反送中運動的青年自殺潮，當時示威者梁凌傑墜樓，引起大量年輕人效仿，同時也有一群人在網路集結自發組成民間搜救隊，找到想輕生的年輕人，拉他們一把。

導演任俠因金馬獎來台曾分享，電影在反送中運動初期開拍，初期獲得匿名資金贊助，但後續因資金、演員退出及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷，而任俠和編劇陳力行自費10萬港幣（約新台幣35.6萬）加上私下籌資，才像打游擊戰般，邊閃避警察邊完成拍攝。

對於「少年」能在台灣上映，陳力行今天透過片商表示，一直很渴望能在大銀幕看見「少年」，希望台灣觀眾能替無法在大銀幕看見的朋友感受珍貴的自由。任俠則認為「少年」也像是個擁抱，希望觀眾在86分鐘片長抓緊不能說的話、撫不平的傷、再也見不到的人，並藉此燃亮心中的光，在黑暗中互相扶持，一步一步站起來。

另一名導演林森則說，「少年」身為港片卻無法在香港放映，令人感慨，但也代表「少年」不只屬於香港人，也屬於世上所有追求自由的人，盼電影能給予勇氣及擁抱，在黑暗中能繼續並肩前行，向光明邁進。

「少年」將於4月8日在台灣上映。（編輯：陳仁華）1110210