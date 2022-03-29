「少年」遭港禁播 政治壓迫中反思香港電影定義

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）去年以黑馬之姿闖入金馬獎的香港電影「少年」，繼「時代革命」後成為第2部遭香港禁播、在台灣大規模公映的作品。導演任俠認為，在政治壓迫下反而能反思「香港電影」的定義。

「少年」的導演任俠、林森及監製暨聯合編劇陳力行，3人昨天接受台灣媒體越洋聯訪，以藍黃相間如烏克蘭國旗色的海報作為視訊背景，表達支持。林森表示，「少年」不只拍給香港人看，而是給世界所有追求自由的人，面對極權仍能保持生命力。

「少年」劇本發想源於反送中運動的青年自殺潮，而在民間有一群人在網路集結自發組成搜救隊，找到想輕生的年輕人，拉他們一把。全片虛實交錯，在去年入圍第58屆金馬獎最佳新導演、剪輯，最終奪下金馬影展與亞洲電影促進聯盟合作的「奈派克獎」，肯定其在艱困環境下抗爭與創作的勇氣。

目前3人仍留在香港從事影視工作，他們認為「越不自由就越自由」，當外在條件遭壓制時，反而能激發更多創作靈感，並省視自己究竟為何而拍。任俠以香港80、90年代，被稱為「東方好萊塢」的影業黃金時期為例，當時影業蓬勃卻也留下許多爛片，且目的多為賺錢。

任俠直言，所謂的「香港新浪潮」像是吃到時代紅利，「我不是蔑視他們的才華，許鞍華、徐克等前輩我都很敬佩，但那到底是不是真正的新浪潮？如果以台灣或義大利新電影標準看待，這根本不是新浪潮啊，這只是一般暴發戶而已。」

任俠反倒認為真正的「香港新浪潮」可能現在才要開始，創作者從政治壓迫中得到反思，「到底代表香港的電影是什麼？我不離開香港的原因，就是因為拍香港電影對我來說很重要，講廣東話的電影很重要。」

由於「少年」題材敏感，問及是否擔心未來難尋覓演員、工作夥伴？陳力行認為「少年」不只是部政治片或紀錄片，更也是部電影，「它不只是政治的題材，而是一個精神、我們從電影裡面找到的精神」，不希望3人被定義、標籤為「禁片電影工作者」，他們有更多想創作的多元題材，例如林森就剛拍完第2部長片作品。

任俠說，不可能接下來每部電影都拍反送中，未來創作會想尋覓新演員、培養新班底，他認為永遠都會有人才，不用受限線上的明星演員，「換個角度，香港電影必然會傳承到我們手上，不論他們願不願意，是我們不跟他們玩了」。

林森也補充，現在香港演員有老化問題，「80、90年代當紅藝人還在商業電影當主角」，並鼓勵新生代創作者不用被所謂的「香港黃金時代」所綑綁，應忠於自己的想法，一起來實驗、重新定義香港電影。

這次「少年」有機會在台灣登上院線，3人除了滿懷感謝，也認為若能和「時代革命」同樣取得亮眼票房，就像替同樣有理念、欲脫離審查機制的香港創作者打上一劑強心針，指出一條新模式，「讓他們知道可以不受主流電影制約，還是有渠道能公開放映」。

陳力行也感性分享，他覺得「少年」電影本身就是一條年輕且無價的生命，同時又相當脆弱、有他的困頓迷失及面對時局的沮喪，「但身後卻還有千千萬萬的觀眾，想辦法抓緊這條寶貴生命，重新賦予他一份生的堅定意志，能在台灣上映絕對是一件難能可貴的大事」。

「少年」將於4月8日台灣上映。（編輯：郭諭儒）1110329

香港電影「少年」在香港遭禁播，4月8日將在台上映。監製陳力行（左起）與導演任俠、林森認為，「香港新浪潮」可能現在才要開始，創作者從政治壓迫中得到反思，重新思考什麼是「香港電影」。（光年映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日