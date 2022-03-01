時代革命全台票房直逼800萬 片名成新都市傳說

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金馬獎最佳紀錄片「時代革命」記錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，全球僅有台灣能透過院線放映，2月25日上映至今票房已累積新台幣800萬元，不過網路流傳打出片名4字，社群觸及率就會降低的都市傳說。（時代革命提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）金馬獎最佳紀錄片「時代革命」全台票房報捷，2月25日上映至今已逼近新台幣800萬元，不過網路流傳打出片名4字，社群觸及率就會降低的都市傳說，讓導演周冠威笑言「不意外」。

「時代革命」記錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，全球僅有台灣能透過院線放映，受各方熱烈討論。上週五正式上映後，各地票房也陸續傳出捷報，截至今天中午已累積近新台幣800萬元佳績，成為台灣影史首週末票房最佳海外紀錄片；除了多家業者陸續從小廳換到大廳放映滿足觀眾需求，本週起將有更多戲院陸續加入正式映演行列。

周冠威第一時間收到票房告捷的好消息時，也感動表示：「得知『時代革命』台灣首週末票房亮麗，聽到很多觀眾分享，認為電影對於台灣同樣具有意義與共鳴，備感安慰。我開始覺得，這次公映，最重要的不是讓人關注香港，而是關注台灣，你們的家。」

於此同時，網路卻流傳一個關於本片的「都市傳說」。眾多觀眾看完電影想在社群發文推薦，或是各大粉絲專頁欲分享「時代革命」相關內容時，打上片名或相關字詞時，都莫名感受到被「阻」，疑似觸及率大幅降低，甚至有人反映「發文提到這部4字紀錄片後，突然臉書就無法按讚了」。

不僅如此，台灣發行團隊在電影上映前，想在社群投放廣告，竟也遇到重重障礙；經測試發現，只要有導演周冠威露臉的影片，一律無法下廣告，直接遭到「拒登」，甚至在台灣上映前一晚，「時代革命」國際官方YouTube頻道也突然被無預警下架。

周冠威得知此事卻態度淡定，笑稱：「其實知道時沒特別驚訝，在過去新聞裡也有類似狀況發生，原本以為坎城影展公布後就會發生，只是沒想到事情過了那麼久才發生。」被消失的原因，疑似是受到大量惡意投訴所導致，幸好劇組緊急去信向YouTube申訴後，這個臨時狀況才在幾小時後獲得解決。

為閃躲這個受阻的「流量密碼」，各單位小編都絞盡腦汁，例如「光點華山電影館」官方臉書就巧妙以類似「藏頭詩」方式宣傳本片，也間接證實這「4個字」彷彿成為網路禁語，光是打出片名，就可能被列入敏感內容、觸及率自動被調降。不過網友也沒有在怕，還是勇敢挑戰，直呼「越被阻，越要打！」

「時代革命」目前仍在全台熱映中。（編輯：陳仁華）1110301