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時代革命導演直面恐懼留港 盼做兒追尋公義好榜樣

2022/2/22 10:02（2/22 10:36 更新）
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由香港導演周冠威拍攝與製作的紀錄片「時代革命」，記錄2019年香港人爭取民主自治的抗爭運動，將於25日在台上映。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
由香港導演周冠威拍攝與製作的紀錄片「時代革命」，記錄2019年香港人爭取民主自治的抗爭運動，將於25日在台上映。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）香港導演周冠威的「時代革命」記錄反送中運動，他坦言拍攝前曾有內心掙扎，他也決定續留香港，「面對恐懼才能克服，活在香港才能獲得心靈自由。」希望能為孩子留下榜樣。

紀錄片「時代革命」以2019年香港反送中運動為背景，記錄示威者占領立法會、721元朗襲擊，以及香港理工大學衝突等關鍵事件。

周冠威接受中央社記者越洋專訪表示，因為從小個性內向，是電影教會自己勇氣，因此早早就立定志願當個電影人。但因為香港政局轉變，他決定開始拍攝反映社會現況的作品，像是讓人想到雨傘革命的「十年：自焚者」。

周冠威表示，「你可以說沒有『十年』就沒有『時代革命』。」但他坦言，當時準備拍攝「十年」時，他與太太都曾有過內心掙扎，但最後因為信仰，兩人決定跟隨並做出內心認為對的事。周冠威說：「上帝不喜歡人們講大話，講大話是不對的。因此我當時決定把故事（十年）拍出來，拍『時代革命』也相同，並沒有改變初衷。」

2021年10月，香港立法會三讀通過「電影檢查修訂條例草案」，容許港府審核香港電影時考慮國安理由，也象徵香港進入國安禁片時代。周冠威表示，其實早就想過會有這一天，但港英時期就已經刪除審查條例，「2021年居然出現這個條例，也見證了香港退步與墮落。」

「時代革命」記錄香港人的抗爭，周冠威認為，香港人2019年的反送中運動，「讓全世界看見香港人對謊言的抗爭。」周冠威表示，拍攝行動也是他對恐懼的抗爭，「若因為恐懼想離開，這樣是恐懼控制了我。只有面對恐懼才能克服，因此我要活在香港，才能得到心靈的自由，比起來，身體被拘捕或囚禁都已經沒什麼了。」

周冠威有兩名孩子，他一直告訴大兒子香港現況以及抗爭的原因，「他明白我隨時可能被拘捕，但他支持我做這個電影。若有天我被拘捕，我們都會知道犯錯的不是我，他們的支持也減少我很多擔憂。」

周冠威表示，自己也曾想過家人可能被迫分離，但這並不會影響自己的決定，「對我們來說最重要的是信仰，萬一有不測或是被拘捕，我留給孩子的是榜樣，這是用我的生命追尋信仰，而不是幸福。」

「時代革命」將於25日全台上映。（編輯：張雅淨）1110222

由香港導演周冠威製作的紀錄片「時代革命」，以2019年香港反送中運動為背景，香港人因反對「逃犯條例修訂草案」走上街頭，上百萬人集體抗爭表達訴求。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
由香港導演周冠威製作的紀錄片「時代革命」，以2019年香港反送中運動為背景，香港人因反對「逃犯條例修訂草案」走上街頭，上百萬人集體抗爭表達訴求。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
香港導演周冠威守在反送中運動最前線，用手中的攝影機為示威者留下紀錄，並讓更多人有機會看見他們的訴求與想法。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
香港導演周冠威守在反送中運動最前線，用手中的攝影機為示威者留下紀錄，並讓更多人有機會看見他們的訴求與想法。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月22日
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