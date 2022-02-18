香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

（中央社記者王心妤台北18日電）香港導演周冠威勇敢記錄反送中運動成為「時代革命」，但他卻表示小時候個性內向，還被同學說「自閉」。周冠威說電影教他懂得勇敢，也因為香港政治轉變，他決定用所學表達痛苦與憤怒。

「時代革命」以2019年香港反送中運動為背景，透過多名示威者視角，記錄占領立法會、721元朗襲擊，以及香港理工大學衝突等關鍵事件。此片曾在坎城影展突襲放映，被外媒以「做了外交豪賭」為題大幅報導，而台灣則是此片唯一院線能上映的地方，也已排定25日聯映。

導演周冠威接受中央社記者連線專訪表示，雖然「時代革命」勇敢深入前線，但他不是從小被歸類在勇敢的類型，小時候因為不擅與人相處，不只曾被同學形容是「自閉」，甚至和女同學說話時會嚇得逃走。

因為不擅與人相處，周冠威將所有時間都投注在電影。周冠威認為，電影能展現故事和主角個性，「電影讓我想成為一個更好的人，也讓我更清楚自己的理想，我想做電影！到後來我拍了『時代革命』，那是一個勇氣的提升，你也可以說是電影教我勇敢。」15歲那年，周冠威看了電影「以父之名」（In the Name of the Father），更讓他在心中種下追求公義的種子。

周冠威一路追逐電影夢，歷經3次會考、2次報考電影學院，他坦言拍攝「十年」前，都不是拍反映社會或政治相關的電影。「但整個香港政治情勢，逼我的熱情往政治走。」周冠威見到中國政府未落實真普選，也沒有給予香港足夠自治空間，這讓他「覺得有很大的落差。」

周冠威說：「我是一個重視諾言的人，當我看到政府沒有往答應的方向走，我覺得很痛苦。作為一個創作者，我想透過創作表達心裡的痛苦。」

「時代革命」記錄示威者的想法與第一線抗爭的真實畫面，周冠威不諱言，見到示威者被警察毆打，或是被水砲車及催淚彈攻擊，都會有內疚感，但因為扛著攝影機，讓他更意識到自己「記錄者」的角色。

雖然大部分時刻能靠理智壓抑衝動，但周冠威也有壓抑不了怒氣的時候，「我看到警察猛力推擠守護孩子的陳伯，我很生氣，為什麼會這樣對待一個老人家。最後陳伯倒下，我也倒下。」

那一刻，讓周冠威更堅持拍下一切，「我用理智告訴自己，我能做的就是構圖。我唯一能幫助手足的，就是繼續做一個手持攝影機的人。」（編輯：屈享平）1110218

導演周冠威（左2）拍下反送中運動成為紀錄片「時代革命」，記錄占領立法會、721元朗襲擊及香港理工大學衝突等關鍵事件，影片曾在坎城影展突襲放映，被外媒以「做了外交豪賭」報導，而台灣則是此片唯一能上映地區，將於25日全台上映。（時代革命提供）中央社記者王心妤傳真 111年2月18日