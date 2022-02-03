移台港人首過年 憶家鄉念親人盼他日再相聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

因政治原因在朋友幫助下隻身來台的Jo，一直非常掛念香港及家人，可惜未知將來是否可以回香港。中央社記者陳沛冰台北攝 111年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳沛冰台北3日電）近年移居台灣的香港人愈來愈多，有年輕人因政治原因在朋友幫助下來台，也有移民港人遺憾未能送別亡父。今年春節他們首度在台過年，喜慶背後仍惦記故鄉的家人，盼他日再相聚。

台灣移民署統計資料顯示，2021年1至11月在台灣獲居留許可的港人有9772人，比2020年同期增加271人；獲定居許可港人有1572人，比2020年同期增加175人。這兩個數字皆創下歷年最多。

●憂自身安危 去年仍帶笑跟父母拜年

25歲的Jo以前經常1個人來台灣旅行，一直希望在香港以外的地方生活，但從沒有想過因為政治因素，要在朋友幫助下隻身來台灣，令這個「夢想」終於成真。

去年農曆新年，Jo跟往年一樣打扮漂亮，跟父母到親戚家拜年。笑容背後，其實她早已擔心自己的安危，無法掌握前途，朋友都勸她盡快離開香港。她猶豫不決，因為不忍父母失去他們心愛的女兒。

約1個月後，2021年2月28日，55名泛民主派人士涉嫌違反港區國安法被捕，香港再次籠罩白色恐怖，也加劇她的內心恐懼，腦海中不斷掙扎離開還是留下，「我心底是不想走，也不知怎樣告訴父母，因父母知道後一定會哭。我跟自己說不如過了這個週末或再過數天才走，其實只想拖延離開的時間。｣

●掙扎去或留情緒崩潰 父母不捨都要放手

內心糾纏令Jo一度情緒崩潰，「當時很辛苦、很沮喪，曾跟父母說：『我留下來坐監（牢）就算了』。」看到女兒內心煎熬，為了女兒安全，父母再不捨都要放手。一家人收拾心情，齊齊整整地吃了幾頓飯；去年4月，她在朋友幫助下隻身赴台。

「以前覺得過農曆新年很老套，要到不熟悉的親戚家拜年，說一些客套話，很努力找話題跟親戚聊天。｣如今沒有父母在身邊，Jo反而很懷念昔日跟他們到處拜年的時光。

●慶幸與父母過年後才來台 能否回港成未知數

她說：「父母思想傳統，覺得節日很重要，幸好去年有跟他們過農曆新年才離開。現在每逢大時大節，我都會很掛念家人，農曆新年感觸特別大，會想他們在做什麼。」

今年春節，Jo打算跟其他來台的香港人一起吃團圓飯，也去他們舉辦的活動湊熱鬧，「朋友在一起比較容易過，如果只有自己一個人，會挺傷心。」

明年農曆新年能否跟父母團圓，將來可不可以重返香港，Jo都不知道，也不敢奢望。這兩年的遭遇，加深了她一向「見一步是一步」的想法，「很多事情控制不了，就算有很多計劃也沒有用，就像我人生出現巨變，來到台灣就像是絕處逢生。」

●移台港人沒親人變「孤兒」 每逢節日互相扶持

有人因政治原因被迫離港來台，也有港人舉家移民。本身是護士的嘉文（化名），去年3月以專業移民來台灣，中秋節、聖誕節和農曆新年也與在台認識的香港人一起度過。幾個家庭人數湊起來20多人，就像1個大家庭。她笑說，他們都是「孤兒」，在台灣沒有親人，每逢時節更要互相扶持，圍爐取暖。

「出來吃飯的時候總是很開心，但夜闌人靜時難免會很傷感，怎麼會不掛念家人？有誰想離鄉背井，離開家人和朋友？」嘉文咽哽地說。

嘉文的繼父年屆96歲高齡，雖然身患重病，仍不斷地催促她趁早移民，寧願自己1人留在香港。「他在大陸出生及成長，體會到大陸的管治。」

●最後一餐團圓飯後 4兄弟姊妹各散東西

這次分別不知何時可重逢，所以去年嘉文刻意與兄弟姊妹及繼父過農曆新年後才來台，「那個農曆新年心情很沉重，因為知道大家要分開，是最後1次全家人同桌吃團年飯，下一個年初一大家可能未必在一起。」

然而不到1年，繼父便因病過世，4個兄弟姊妹中，兩人分別移民台灣及英國，1人在港也將移民，1人到中國大陸工作。今年春節，他們靠視訊拜年，「相信香港很多家庭也被迫分開，這是很可悲。」

●不需活在恐懼 惟遺憾未能送別亡父

對嘉文而言，台灣是不需再活在恐懼中的地方，不必擔心穿黑衣上街會被針對或不小心說錯一句話會被捕；或是在敏感日子去了敏感地方會被截查搜身。

她說，雖然台灣也有很多不足之處，如行政程序慢、交通混亂，但最重要的是可以呼吸自由的空氣、過安逸的生活。

嘉文最遺憾的是，來台約2個月後，繼父便離世，因疫情關係無法回香港見他最後一面，送他最後一程，「可能他是想見到我離開香港，自己才放心離去」，也令這個農曆新年多了份哀傷。

●無法回港過年 尋找港式賀年食品解思鄉情

Jessica跟她們2人不同，去年1家4口移民到台灣後，迄今只認識幾個台灣朋友，這個農曆新年都是自己一家度過。原是一海之隔的台港兩地，因疫情變得很遙遠，令她無法與家人團聚。

「不可以回去（過農曆新年）是非常不開心，爸爸已經80多歲，希望多些時間陪伴他。」Jessica說，惟有努力在台灣尋找香港過農曆新年常吃的食物，化解思鄉之情。

「已經買了紅糖年糕，這是我在香港吃慣的年糕味道，也會買年菜、元蹄、甜八寶飯、糖果和年花，增添家裡的賀年氣氛。」去年過節，家人知悉她要移民，團圓飯變成餞行飯，大家看來笑容滿面，其實是將不捨之情藏在心底。

Jessica希望疫情盡快穩定下來，明年有機會回港過年。（編輯：楊昇儒/李雅雯/沈朋達）1110203

今年是嘉文移民來台灣後的第1個春節，她像在香港一樣於家門上貼春聯，增添春節氣氛。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年2月3日

嘉文笑說，這個春節會與其他由香港移民來台的「孤兒」一起吃團圓飯度過。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年2月3日

Jessica因為疫情關係，無法返回香港與老父過年，惟有在台灣尋找港式賀年食品解思鄉情。中央社記者陳沛冰台北攝 111年2月3日