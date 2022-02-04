憂台政府收緊定居審查 港人或踏上二次移民之路

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在台灣生活令Jessica發現原來台灣物價不便宜，但丈夫在台灣的收入僅及香港1/4，所以到市場買東西都精打細算。中央社記者陳沛冰台北攝 111年2月4日

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（中央社記者陳沛冰台北4日電）港區國安法實施後，香港重現移民潮，台灣成為熱門移民地點。但有港人憂慮台灣政府逐步收緊定居審查，即使自己努力融入在台新生活，也可能要踏上二次移民之路，另覓他鄉。

●曾任公立醫院護士 憂不獲批在台定居

「活在當下」是港人嘉文（化名）來台後的生活態度。去年3月她一家三口移民來台灣，已適應了本地生活，更結識不少台灣朋友，不過最終能否在台灣定居仍是未知之數。

嘉文來台前，在香港公立醫院當護士，惟她感到近來台灣政府收緊定居審查，擔心是否會影響其審批。她認識一名透過投資移民方式赴台的香港人，曾任職香港公務員，最終不獲批定居，尚不知兩者有否關連，對方已向台灣相關部門提出上訴，等候結果。

嘉文說，這名香港人在台開設了3間文具店，但受COVID-19疫情影響，遊客銳減，最終因生意慘淡而結業。之前她與多名港人前往光顧，幫助他套現，度過難關。

●香港已不適合居住 不能留台惟有移居英國

「他們一家五口，有老人家有小孩，放棄香港的工作，賣掉房子來台灣，過程中犧牲不少。如果不獲批准在台定居，可能要回香港。」嘉文說，身邊不少港人移民都擔心能否在台定居，尤其是疫情下，營商環境更不利於投資移民。她希望台灣政府對港人定居條件有更清晰的說明。

嘉文說，若不獲批准在台定居，她會與家人移居英國，「失去了民主自由的香港，已經不適合居住，我不會回去。」她相信台灣成為香港人移居熱點，正因為這片土地仍有民主自由。

●工資減物價不變 成日常生活挑戰

然而，對Jessica來說，移居台灣最大的挑戰是物價。她發現這裡除了工資較香港低外，其實不少物價都是「香港價」。

她舉例說，兒子英文補習費用每小時600多元，折合約港幣180元；聘請一位家事服務員每小時也要500元，折合約港幣140元；即使連鎖店一件童裝外套也要490元，折合約港幣140元。「在台灣生活跟旅遊是兩回事，因為你是拿台灣的工資，不再是用港幣換算台幣來用。」

為安頓好家人，Jessica沒有工作，現在靠丈夫收入與積蓄生活。她說，雖然在台灣的生活開支只有香港一半，但丈夫的收入僅及香港1/4，現在每買一樣東西都會估價，「例如義美蕃茄醬69元，地捫（Del Monte）蕃茄醬120元，便相差60元了。」

台灣有進口稅，有些進口貨品較香港昂貴，「我常喝的唐寧茶包在香港賣40元，台灣這邊賣約245元（約港幣70元），我都會猶疑買不買。」

Jessica住在台北木柵，她說當地人對這個文教區都感到很驕傲，「因為木柵有國立政治大學，這裡除了超市和麥當勞外，沒有其他大型連鎖店，不想破壞文教氣氛。」

來到木柵後Jessica了解到，因為當地人覺得木柵是文教區，所以木柵沒有很多連鎖量販店，大家主要到木柵市場及附近攤檔買東西。中央社記者陳沛冰台北攝 111年2月4日

●生活簡單節奏慢 適合一家人落地生根

每日送小孩上學後，逛市場成為Jessica的生活日常，遊走各攤位，了解不同貨品的品質和價錢。她漸漸學會到其他夜市比較，遇見價格相宜，就為孩子添新衣裳；有時也會網購，貪其選擇較多。她說，台灣有很多本地新鮮食材，飲食方面也較安心。

去年來台定居後，Jessica覺得生活較從前好。「這裡生活節奏較慢，生活方式簡單，小孩子放假到公園打籃球已經很開心。他們在台灣讀書也較輕鬆，老師有耐性。兒子說有時候同學會拿老師來開玩笑，老師自己也笑了。如果在香港，可能已經被老師責罰了。」她直言一家人不需要奢華生活，在台灣生活始終較適合。

●提升自我競爭力 冀覓得工作留台發展

因政治原因赴台的Jo，正為前途和生活籌謀。現在她每月要續領居留證才可以繼續留下。新一年她希望報讀研究所，或在台灣從事設計相關的工作，在異鄉開展另一人生。

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Jo坦言，早有心理準備在台灣的工資會較香港低，「你來到人家的地方，便要適應這裡的環境，更應該提升自己的能力，令別人覺得值得聘用你。」

Jo積蓄不多，生活要很節儉，尤其台北的物價不便宜。她說，在夜市吃飯的價錢跟香港差不多，為了省錢寧願自己下廚，如果要買外帶，也會選擇居所附近一間餃子店，「因為一隻（餃子）只6元，吃6隻也算便宜。」（編輯：楊昇儒/沈朋達）1110204